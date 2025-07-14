Новини Пристрої 14.07.2025 comment views icon

Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX

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Олексій Єрін

Автор новин

Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Intel

Скоро на ринку мають з’явитися ноутбуки на базі процесорів Intel Core Ultra 5 245HX. Один із таких  нещодавно відмітився у бенчмарку PassMark і випередив десктопний Core Ultra 5 245 на 7–8%.

Перевага над аналогом попереднього покоління, Core i5-14500HX, виявилась ще більшою, її тест оцінив у більш ніж 40% продуктивності. З’явилася публікація у соціальній мережі X від користувача X86 is dead&back, котрий наводить таблицю, в якій Core Ultra 5 245HX приписується результат у 4706 бали в однопотоковому режимі та 41045 у багатопотоковому. Для порівняння, десктопний Core Ultra 5 245 вибиває тут 4409 та 37930 балів відповідно, на 6,3 та 7,6% менше.

Мобільний чип Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX.
Пост «X86 is dead&back»

Ще більшу різницю можна побачити, якщо звернути увагу на результати Core i5-14500HX, який, по суті, є аналогом та попередником протестованого процесора, з однаковою кількістю продуктивних та енергоефективних ядер — за формулою 6+8. На його рахунку 3608 бали під час навантаження одного ядра і 29089, коли задіяними були усі ядра.

Також у порівнянні присутній десктопний Core i5-14500. Він, залежно від режиму навантаження, показав 3955 та 31684 бали, на 16% та майже 23% менше ніж у новинки.

Щобільше, якщо порівняти отримані цифри із результатами найкращого ігрового процесора Ryzen 7 9800X3D, то і тут перевага буде на стороні Core Ultra 5 245HX на величину до 6% швидкодії. Звісно, при цьому треба розуміти, що PassMark — це лише синтетичний бенчмарк, тому і до результатів його треба відноситись із деякою долею скептицизму. У ігрових застосунках Ryzen 7 9800X3D, швидше за все, легко випередить Core Ultra 5 245HX.

Робочі частоти протестованого процесора лежать в діапазоні від 2,6 до 4,5 ГГц для E-ядер і від 3,1 до 5,1 ГГц для P-ядер. Що ж до «теплопакету», то у базовому режимі він становить 55 Вт, а у «бустовому» 160 Вт, що доволі багато як для ноутбучного рішення.

Коли саме ноутбуки на базі Core Ultra 5 245HX з’явиться на українському ринку, наразі поки що невідомо, але якщо вони вже доступні нашим закордонним колегам, то чекати, мабуть, залишилось недовго.

Джерело: Tom’s Hardware

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