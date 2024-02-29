Новини Пристрої 29.02.2024 о 10:44 comment views icon

Модер додав порт USB-C до навушників Apple AirPods Max. Тепер продає набір, з яким так може зробити кожен

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Модер додав порт USB-C до навушників Apple AirPods Max. Тепер продає набір, з яким так може зробити кожен

Apple поступово відмовляється від роз’єму Lightning і переходить на USB-C після того, як Європейський Союз змусив її до цього. Багато аксесуарів, iPad і навіть iPhone тепер використовують USB-C, навушники AirPods Max все ще застрягли на Lightning. Однак інженер Кен Піллонел (який раніше за Apple впровадив USB-C в iPhone та AirPods) встановив роз’єм USB-C на навушники й тепер продає кіт, щоб так міг зробити кожен.

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19

Піллонел виявив, що можна легко вибити роз’єм Lightning і залишити отвір ідеального розміру для USB-C. Потім він розробив спеціальну друковану плату і знайшов потрібний роз’єм, щоб все працювало. Піллонелю вдалося зарядити AirPods Max через USB-C з першої спроби.

На жаль, дротове USB-C аудіо через цю модифікацію неможливе. Піллонел зазначає, що для цього знадобиться чип від власного адаптера Apple, який коштує 35 доларів, передає Engadget.

AirPods Max вже три роки, і вони, ймовірно, підлягають оновленню. Будь-яка майбутня модель, швидше за все, матиме роз’єм USB-C, щоб відповідати нормам ЄС. Однак, якщо є бажання попрацювати з наявними навушниками (або, можливо, навіть замінити зламаний роз’єм Lightning), є змога завантажити схему і купити всі інші необхідні деталі. Все перераховано в описі відео Піллонела на YouTube. Крім того, можна купити набір в магазині Pillonel.

Курс Комерційний ілюстратор.
Курс для впевненого початку в ілюстраціях: навички, скіли та побудова портфоліо.
Записатися

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати