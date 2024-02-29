Модер додав порт USB-C до навушників Apple AirPods Max. Тепер продає набір, з яким так може зробити кожен

Apple поступово відмовляється від роз’єму Lightning і переходить на USB-C після того, як Європейський Союз змусив її до цього. Багато аксесуарів, iPad і навіть iPhone тепер використовують USB-C, навушники AirPods Max все ще застрягли на Lightning. Однак інженер Кен Піллонел (який раніше за Apple впровадив USB-C в iPhone та AirPods) встановив роз’єм USB-C на навушники й тепер продає кіт, щоб так міг зробити кожен.

Піллонел виявив, що можна легко вибити роз’єм Lightning і залишити отвір ідеального розміру для USB-C. Потім він розробив спеціальну друковану плату і знайшов потрібний роз’єм, щоб все працювало. Піллонелю вдалося зарядити AirPods Max через USB-C з першої спроби.

На жаль, дротове USB-C аудіо через цю модифікацію неможливе. Піллонел зазначає, що для цього знадобиться чип від власного адаптера Apple, який коштує 35 доларів, передає Engadget.

AirPods Max вже три роки, і вони, ймовірно, підлягають оновленню. Будь-яка майбутня модель, швидше за все, матиме роз’єм USB-C, щоб відповідати нормам ЄС. Однак, якщо є бажання попрацювати з наявними навушниками (або, можливо, навіть замінити зламаний роз’єм Lightning), є змога завантажити схему і купити всі інші необхідні деталі. Все перераховано в описі відео Піллонела на YouTube. Крім того, можна купити набір в магазині Pillonel.

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