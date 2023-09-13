Новини Пристрої 13.09.2023 о 10:19

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19

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Юрій Орос

Автор новин

Одним із головних нововведень нової лінійки смартфонів Apple (iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max) стала відмова від пропрієтарного порту Lightning на користь загальновживаного USB-C. Це зробило більшість аксесуарів до попередніх iPhone несумісними й дало Apple змогу запропонувати нові перехідники та кабелі.

Щодо цінників. Адаптер USB-C to Lightning оцінюється у 29 доларів. З цим пристроєм можна підключати всі пристрої та кабелі на Lightning до нових iPhone. Наприклад дротові навушники старого формату.

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19Кабелі пропонуються у двох варіантах — стандартний 1-метровий може передавати потужність до 60 Вт. Коштує 60W USB-C Charge Cable (1 m) 19 доларів. Довший варіант за 29 доларів називається 240W USB-C Charge Cable (2 m), його виокремлює довжина 2 м із можливістю переварити всі сучасні зарядні пристрої. Максимальна потужність заряджання MacBook Pro наразі становить 140 Вт.

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19

Проте це не все, є ще необхідність передавання даних. Щоб робити це з максимальною швидкістю користувачу потрібен Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Cable. Його довжина може складати 1/1,8/3 м за ціною 69, 129 та 159 доларів відповідно. За такі гроші можна отримати змогу передавати дані зі швидкістю до 40 ГБ/с, та заряджатися потужністю до 100 Вт.

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19

На десерт — полірувальна серветка Apple Polishing Cloth за 19 доларів, яку випустили на початку 2022-го все ще актуальна. Apple оновила список сумісних зі своєю спецганчіркою продуктів та додала туди 6 нових пристроїв, серед яких і нові смартфони, чиї екрани будуть гарантовано й безпечно чистими завдяки Apple Polishing Cloth.

iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19 Серед підтримуваних є також свіжопредставлені смартгодинники Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2.

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