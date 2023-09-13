iPhone 15 після переходу на USB-C «потребують» перехідник на Lightning за $29, новий кабель за $159 та спецганчірочку за $19

Одним із головних нововведень нової лінійки смартфонів Apple (iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max) стала відмова від пропрієтарного порту Lightning на користь загальновживаного USB-C. Це зробило більшість аксесуарів до попередніх iPhone несумісними й дало Apple змогу запропонувати нові перехідники та кабелі.

Щодо цінників. Адаптер USB-C to Lightning оцінюється у 29 доларів. З цим пристроєм можна підключати всі пристрої та кабелі на Lightning до нових iPhone. Наприклад дротові навушники старого формату.

Кабелі пропонуються у двох варіантах — стандартний 1-метровий може передавати потужність до 60 Вт. Коштує 60W USB-C Charge Cable (1 m) 19 доларів. Довший варіант за 29 доларів називається 240W USB-C Charge Cable (2 m), його виокремлює довжина 2 м із можливістю переварити всі сучасні зарядні пристрої. Максимальна потужність заряджання MacBook Pro наразі становить 140 Вт.

Проте це не все, є ще необхідність передавання даних. Щоб робити це з максимальною швидкістю користувачу потрібен Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Cable. Його довжина може складати 1/1,8/3 м за ціною 69, 129 та 159 доларів відповідно. За такі гроші можна отримати змогу передавати дані зі швидкістю до 40 ГБ/с, та заряджатися потужністю до 100 Вт.

На десерт — полірувальна серветка Apple Polishing Cloth за 19 доларів, яку випустили на початку 2022-го все ще актуальна. Apple оновила список сумісних зі своєю спецганчіркою продуктів та додала туди 6 нових пристроїв, серед яких і нові смартфони, чиї екрани будуть гарантовано й безпечно чистими завдяки Apple Polishing Cloth.

Серед підтримуваних є також свіжопредставлені смартгодинники Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2.