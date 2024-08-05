«Дедпул і Росомаха» заробив понад $820 млн — і всього за 1,5 тижня перевершив каси перших двох фільмів

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Наразі «Дедпул і Росомаха» другий за зборами у 2024 році й поступається лише хітовому мультфільму «Думками навиворіт 2».

Касові збори у $824 млн за менш ніж два тижні також забезпечили фільму третє місце у переліку найкасовіших стрічок з рейтингом R — після «Джокера» ($1,07 млрд) і «Оппенгеймера» ($975 млн). Водночас «Дедпул і Росомаха» продемонстрував найкращий дебют в цій категорії.

Наразі «Дедпул і Росомаха» заробив більше, ніж перший та другий «Дедпул» за весь час прокату — $783 млн та $786 млн відповідно. Виробництво третього фільму обійшлось у $200 млн, тоді як на маркетинг витратили ще $100 млн.

Завдяки потужним вихідним супергеройської стрічки Disney стала першою студією, яка у 2024 році заробила понад $3 млрд — «рук» до загальної каси також доклали хітовий «Думками навиворіт 2» ($1,5 млрд) та «Королівство планети мав» ($397 млн). Наступні цьогорічні випуски студії — «Чужий: Ромул», «Ваяна 2» та «Муфаса: Король Лев».

«Дедпул і Росомаха» став єдиним фільмом Marvel на 2024 рік і повернув на екрани не лише балакучого найманця Раяна Рейнольдса, а й культового персонажа з команди Людей Ікс у виконанні Г’ю Джекмана (забезпечивши ще й купу цікавих камео), які протистоять лиходійці Кассандрі, злій близнючці професора Ікс.

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Джерело: Deadline

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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