Щоб вкрасти Apple iPhone 14 Plus, китаянка перегризла кабель

Жінку з південно-східного Китаю заарештували за крадіжку Apple iPhone 14 Plus. Цей випадок не заслуговував би уваги, якби не спосіб вчинення злочину. Жінці вдалося вкрасти iPhone та спокійно піти після того, як вона зубами перегризла кабель захисту демонстраційного зразка.

Мешканка провінції Фуцзянь на прізвище Цю увійшла в магазин телефонів і напочатку поводилася цілком звичайно. Вона ходила магазином, роздивлялася різні товари, але найбільшу цікавість виявила до відділу смартфонів. Коли хтось проходив поруч того самого злощасного iPhone 14 Plus, вона просто гортала екран, але записи камери спостереження показали, що коли поруч не було нікого, вона починала гризти кабель, який утримував пристрій.

Невдовзі після того Цю вийшла з магазину, а через якийсь час персонал помітив непід’єднаний кабель та відсутній iPhone. Працівники магазину викликали поліцію, яка затримала жінку за пів години.

Цю пояснила поліції, що пішла у магазин, щоб купити новий смартфон, після того, як втратила попередній. Справді, здається, що рішення гризти кабель безпеки не було заздалегідь спланованим – для цього краще підійшли б ножиці або косметичні кусачки, які є майже в кожної жінки.

Не варто повторювати спробу Цю навіть задля експерименту: більшість подібних кабелів оснащені металевим захистом та можуть ушкодити зуби. Набагато краще рішення – підібрати смартфон за прийнятною ціною.

Джерела: South China Morning Post, Tom’s Hardware