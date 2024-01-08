Мультископ від Withings: термометр, пульсоксиметр та ЕКГ в одному флаконі — за $250

Компанія Withings на виставці CES 2024 презентувала універсальний медичний гаджет — так званий мультископ, яким вимірює температуру, робить кардіограми, зчитує рівень кисню в крові та працює як стетоскоп для контролю стану легенів та серця.

Сам пристрій, який дістав назву BeamO, нагадує деякі інші безконтактні термометри Withings, але додатково містить датчики фотоплетизмографії, електроди для зчитування ЕКГ, цифровий стетоскоп та інфрачервоний датчик температури.

Однак найцікавіше те, що компанії вдалось додати до усієї цієї суміші ще й стетоскоп, який за допомогою п’єзоелектричного диска вловлює акустичний шум у ваших грудях чи спині, а потім трансформує його у сигнал, який може зчитувати BeamO. Пристрій також має перехідник USB-C для роз’єму навушників, щоб ви могли прослухати запис, перш ніж передавати його в додаток Withings (під час сеансів телемедицини також можна передавати аудіо безпосередньо своєму лікарю).

Усі ці пристрої вже існують окремо, і новинка полягає лише в тому, що вони на цей раз зібрані в універсальному гаджеті, який можна використовувати на потреби усієї сім’ї.

Деякі функції ще має перевірити Управління з продовольства і медикаментів США, однак у пресрелізі компанія пише, що BeamO очікується в продажі вже у червні 2024-го, за ціною $250.

У 2019 році Withings представила годинник ScanWatch, який мав функцію ЕКГ і моніторингу життєвих показників під час сну, однак він так і не потрапив в продаж у США. У 2022 компанія анонсувала Withings Body Scan, розумні ваги з функціями ЕКГ, але дозвіл отримала лише наприкінці серпня 2023 року. Представлений торік U-Scan, пристрій для домашнього аналізу сечі, все ще очікується.

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Джерело: The Verge