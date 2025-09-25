"Ми повинні зберегти Ілона": Tesla купує рекламу на X, щоб вмовити людей на виплату $1 трлн для Маска

Новини WTF 25.09.2025 comment views icon

Ілон Маск ненавидить рекламу, але не тоді, коли вона просуває його виплату в $1 трлн від Tesla — найбільший пакет компенсації для генерального директора в історії.

Згідно з сайтом Electrek, Tesla запустила рекламну кампанію, яка має заохотити акціонерів проголосувати за виплату великого компенсаційного пакета для гендиректора Ілона Маска у розмірі $1 трлн у вигляді опціонів на акції.

Минулого тижня оголошення з’явились у Google, а незабаром поширились й в соцмережах — Instagram, Facebook, Reddit й зокрема X, яку ще у вигляді Twitter придбав у 2022 році той самий Ілон Маск.

Tesla купує рекламу на X, щоб люди голосували за виплату $1 трлн для Ілона Маска
Скриншот: Electrek

Ілон раніше уточнив, що його велетенський компенсаційний план стосується не грошей, а контролю над Tesla:

“Йдеться не про “компенсацію”, а про те, щоб я мав достатній вплив на Tesla… Якщо мене в майбутньому можуть просто вигнати консалтингові фірми-активісти-акціонери, які навіть не володіють акціями Tesla, мені таке майбутнє некомфортне”.

Раніше він також погрожував акціонерам не створювати продукти штучного інтелекту в Tesla, попри заяви про їхню критичну важливість для майбутнього компанії, якщо не отримає 25% контролю над компанією.

Tesla відома своєю критикою реклами, та й сам Маск офіційно заявляв, що “ненавидить рекламу”: інші компанії нібито подібним чином “маніпулюють громадською думкою”, тоді як його автовиробник “зосереджується на продукті”.

Згідно з умовами плану, Маск має пропрацювати в Tesla щонайменше 7,5 років для першої виплати й 10 років для отримання повної винагороди — ключова пропозиція, яка має зосередити увагу мільярдера на автовиробнику, зважаючи на те, що він активно залучений у роботу в X, SpaceX, xAI та навіть потикався в політику з департаментом ефективності. Серед інших умов: підняття ринкової капіталізації Tesla до $8,5 трлн, запуск 1 млн роботаксі та стільки ж роботів зі штучним інтелектом.

Голосування акціонерів, яке має затвердити пакет виплат, заплановане на 6 листопада. Нагадаємо, що попередній суперечливий план 2018 року був скасований судом в Делавері.

Ілон Маск призначив керувати навчанням Grok студента в академвідпустці, котрий одразу звільнив з xAI 100 людей

