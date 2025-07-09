Новини Кіно 09.07.2025 о 17:41 comment views icon

«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз
«Супермен» / DC
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Після низки витоків, як негативних, так і позитивних реакцій, «Супермен» зрештою отримав свої офіційні оцінки від профільних видань.

Наразі у стрічки 85% на Rotten Tomatoes і 71/100 на Metacritic. Досить непоганий результат, враховуючи, що частина відгуків була напрочуд позитивна, поки інший сайт назвав стрічку останнім цвяхом в «труну супергероїки». Зараз можна побачити, що якраз преса розділилася на два табори: оцінки без овацій і феєрверків, але нормальні.

Поки «Супермен» застрибує в «плавки» в останній момент і вирізає частину фільму через дурнуватий гумор — прем’єра вже зовсім скоро. Невдовзі ми зможемо побачити Банду Інфлюєнсерів Справедливості, а також криптопса з фортецею Самотності — загалом оцінити на що DC витратила $225 млн. А поки побачити фільм ми не можемо — ось, як про нього каже преса:

  • World of Reel: «Це звучить трохи поблажливо, хоча я визнаю — мені сподобався його кумедний шарм. Так, він легкий і на раз — але все ж примудряється бути веселим. Фільм — стрімка і пряма інтерпретація Людини зі сталі. З тривалістю трохи більше двох годин, він більше схожий не на сміливу заяву, а на тематичну зупинку — перехідний етап, який має запустити кіновсесвіт DC Джеймса Ганна».
  • Screen Daily: «Хоч фільм місцями перевантажений і нерівний, у найкращих моментах “Супермен” Ганна поєднує найпривабливіші риси героя і самого режисера. Це амбітна, подекуди емоційно сильна стрічка — дивніша, сміливіша і вдумливіша за більшість голлівудських блокбастерів».
  • The Hollywood Reporter: «Сценарій Ганна цілком можна критикувати за надмірну кількість елементів. Але головне — що фільм динамічний, веселий і справді приносить задоволення, мов ковток свіжого повітря, приправлений щирою любов’ю до першоджерела».
  • Games Radar: «Хоч “Супермен” навряд чи змінить уявлення про комікс-фільми так, як колись це зробили “Бетмен: Початок” і “Залізна людина”, це багатонадійливий старт нового супергеройського всесвіту з великим потенціалом відійти від звичних жанрових кліше. Так, стрічка далека від ідеалу — але якщо сказати одним словом, то вона справді супер».
  • Entertainment Weekly: «Ганн наділив Крипто всіма якостями найкращого песика: чарівність, впертість, енергія — усе це робить Супермена ще співчутливішим, а саму стрічку — ще грайливішою».
  • Rolling Stone: «Авторський слід Ганна в супергеройській міфології — гучний і впевнений. Він використовує її як своєрідну заяву про наміри: куди хоче вести всесвіт DC, і яким буде його тон — вибуховий, емоційний і абсолютно свій».

Прем’єра «Супермена» в українських кінотеатрах відбудеться 11 липня. А вже після цього Джеймс Ганн буде розбиратися з «Диво-жінкою» без Ґаль Ґадот, як тягатися з нуарним Бетменом і що робити з горором «Глиняне обличчя».

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