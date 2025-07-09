Новини Кіно 09.07.2025 о 13:13 comment views icon

Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили
Перший погляд на «Диво-людину» від Marvel
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Disney+ випустила тизер своїх майбутніх новинок, де серед іншого запропонувала перший погляд на супергеройський серіал «Диво-людина».

Головний герой, очевидно, це Диво-Людина — Саймон Вільямс, актор та каскадер з суперздібностями, який проходить прослуховування на головну роль у телесеріалі про супергероїв. Схоже, ми отримаємо вайби «Кіностудії» від Apple TV+, тільки на цей раз Marvel висміюватиме сама себе.

Вільямса зіграв Яг’я Абдул-Матін II («Вартові»), тоді як серед решти акторського складу з’являються Бен Кінгслі в ролі Тревора Слеттері (раніше з’являвся у фільмах «Залізна людина 3» і «Шан-Чі та легенда десяти кілець»), Деметріус Гросс (брат Саймона, Ерік), Ед Гарріс (Ніл), а також Лорен Ґлейзер, Джош Ґад, Байрон Бауерс, Бешир Сільвен та Менні МакКорд у неназваних ролях.

Шоуранерами серіалу виступили режисер «Шан-Чі» Дестін Деніел Кретон та продюсер «Соколиного ока» Ендрю Гест (Кретон також зрежисує два епізоди).

«Диво-людина» складатиметься з 8 епізодів тривалістю до 30 хвилин та дебютує на Disney+ в грудні 2025 року — в межах  6-ї фази Marvel і під брендом Marvel Spotlight (нова лінійка проєктів, орієнтованих на окремих персонажів і їх історії, з більш приземленим підходом до розповіді).

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Розробка серіалу тривала з 2021 року, тоді як в інтерв’ю Collider керівник відділу стрімінгу, телебачення та анімації Marvel Бред Віндербаум назвав його найкращим з тих, які ще ніхто не бачив. Досить дивний тизер, якщо говорити по правді.

«”Диво-людина” — це вісім епізодів. Це щось зовсім нове для Marvel. Він безпосередньо створений Дестіном Деніелом Кретоном та Ендрю Гестом. Чесно кажучи, це один із моїх найулюбленіших проєктів. Думаю, що це найкраще шоу з тих, які ще ніхто не бачив, і я був би дуже радий побачити реакцію глядачів. Це лист любові до того, чим ми займаємося як кінематографісти. Це лист любові до акторської професії, і це дуже щире, прекрасне шоу».

Нагадаємо, що попередній серіал Marvel «Залізне серце», який оповідав про жіночу версію Залізної людини, великим успіхом не відзначився — наразі шоу має скромні 49% від аудиторії. З цікавого фани відзначили лише появу лиходія MCU, про якого благали роками. Є також шанси, що він у компанії Рірі Вільямс долучиться до фільму «Месники: Судний день».

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