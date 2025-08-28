Новини Кіно 28.08.2025 comment views icon

На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes
Кадри з серіалу "Список смертників: Темний вовк"

Колекція бойовиків-трилерів на Amazon Prime Video не обмежується “Річером” та “Джеком Раяном”, з 28 вересня на платформі доступні для перегляду перші епізоди серіалу “Список смертників: Темний вовк”.

“Темний вовк” (оригінальна назва The Terminal List: Dark Wolf) — це приквел до серіалу “Список смертників” 2022 року, де Кріс Пратт зіграв члена спецпідрозділу “морських котиків”, єдиного, що вижив в групі на секретній місії. Персонаж Пратта, Джеймс Ріс, з’являється й у передісторії, однак першочергово “Темний вовк” зосереджується на старшині спецоперацій ЦРУ Бені Едвардсі, якого грає Тейлор Кітч.

“Події серіалу “Темний вовк” розгортаються за п’ять років до подій першого сезону “Списку смертників” і розповідають про кінець перебування Бена на посаді “морського котика” та початок його кар’єри в ЦРУ, яка призведе до жорсткої зради”.

Кадри з серіалу “Список смертників: Темний вовк”

Шоуранером серіалу виступив Девід ДіДжіліо, що зняв оригінальний “Список смертників”, заснований на книгах Джека Карра, і працював над майбутнім “Трон: Арес”.

На Rotten Tomatoes “Список смертників: Темний вовк” отримав досить суперечливі оцінки: критики поставили серіалу всього 67% (на основі 6 рецензій), тоді як аудиторія була більш прихильною з 91% (на основі 50+ відгуків).

Елісон Герман з Variety називає серіал прикладом “суцільного мачо-позерства” і “американської агресії”, тоді як Грант Германс зі Screen Rant зазначає, що “приквел виправляє помилки попередника”, додаючи легкості до сюжету та “солідної дії”, що робить перегляд цікавішим. Глядачі натомість вихваляють акторську гру Кітча, несподівані повороти в історії та музику, а також називають його найкращим бойовиком 2025 року і вимагають “додаткових сезонів для приквелу”.

Відсьогодні на Prime Video доступні для перегляду перші три епізоди “Темного вовка”, решта із загалом семи виходитимуть щосереди до 24 вересня.



