На Android запустять автоматичний бекап файлів на Google Диск

Катерина Левицька

На Android запустять автоматичний бекап локальних файлів на Google Диск
Фото: Depositphotos

Згідно з останніми примітками до чергового оновлення сервісів Google Play, смартфони Android отримають нову функцію “local file backup” — резервного копіювання локальних файлів на базі Google Диска. Її розгорнуть з одним із майбутніх оновлень, але точна дата запуску невідома.


“Завдяки новій функції резервного копіювання локальних файлів ви зможете автоматично зберігати завантажені документи на Google Диску — у безпеці та з можливістю доступу із будь-якого вашого пристрою”, — зазначається в примітках.

Функція відрізняється від вже доступного резервного копіювання на Android, яке зберігає на Google Диску дані програм зі смартфона — включно з історією викликів, налаштуваннями пристрою, SMS і MMS-повідомлень. Точних деталей реалізації нового варіанту бекапу немає: відомо, що він працює в фоновому режимі й додатково зберігає всі файли, що потрапляють в теку “Завантаження” на Android, на Google Диску. Подібна функція доступна для Mac та ПК на Windows, але яким чином її впровадять на Android поки незрозуміло.

Найпростіший підхід полягає в тому, що кожен файл з розділу “Завантаження” дублювався в еквівалентну теку на Диску, до якої ви можете отримати доступ, як і до будь-чого іншого через drive.google.com або додатки. Якщо у вас кілька телефонів і планшетів, ця тека може бути названа відповідно до пристрою. Складніше — синхронізувати одну теку завантажень між пристроями, яка має бути доступна як для телефонів, так і для планшетів Android.

Функція згадується в розділі “Утиліти” у версії 26.06 сервісів Google Play. Як завжди, для фактичного розгортання оновлень, зазначених у нотатках до випуску, пройде певний час.


На Mac з’явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

Джерело: 9to5google

arrow left
arrow right
