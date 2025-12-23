"Плюрибус" і компанія: 20 найкращих нових серіалів за версією Metacritic

Кращі нові серіали 2025 року за версією Metacritic

Сайт-агрегатор рецензій Metacritic представив топ найкращих серіалів 2025 року — на цей раз виключно нових, а не тих, що вийшли з продовженнями. В переліку є, як вже розхвалені раніше хіти, на кшталт “Юнацтва” чи довгоочікуваного “Плюрибусу” Вінса Ґілліґана, так і доволі неочікувані назви.

Рейтинг сформований на основі шоу, випущених в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року, та рейтингів Metascore (за шкалою від 0 до 100) з кількістю відгуків не менше 7.

1. Юнацтво / Adolescence

Нашумілий мінісеріал Netflix став найкращим новим шоу за версією Metacritic у 2025 році. Чотирисерійна британська драма від Стівена Грема (який також знімається в головній ролі) та Джека Торна оповідає про 13-річного хлопчика, якого заарештовують за підозрою у вбивстві однокласниці. Що відрізняє шоу від більшості, за винятком зіркової акторської гри Грема та новачка Оуена Купера, так те, що його зняли одним безперервним дублем. В результаті, “Юнацтво” став один із найбільших хітів Netflix усіх часів і отримав 13 номінацій на “Еммі”, де серед перемог — нагорода за найкращий мінісеріал.

2. Дзеркало і світло / Wolf Hall: The Mirror and the Light

Неочікувано, але друге місце в топі Metacritic посів історичний серіал “Вовча зала: Дзеркало і світло”, який є продовженням історичного шоу 2015 року й екранізує останній роман трилогії Гіларі Мантел та події 1536 року (одразу після смерті Анни Болейн). Марк Райланс повертається з першого сезону в ролі Томаса Кромвеля, як і Деміен Льюїс у ролі короля Генріха VIII. Серед решти акторів: Джонатан Прайс, Кейт Філліпс, Томас Броді-Сангстер та Ліліт Лессер.

3. Якщо коротко / Long Story Short

Анімаційна комедія для дорослих від творця “Коня БоДжека”, яка розповідає про життя братів і сестер єврейсько-американської родини від дитинства до дорослого віку, при цьому з хаотичними часовими стрибками.

4. Єдина (Плюрибус) / Pluribus

Новий серіал творця “Пуститися берега” Вінса Ґілліґана посів аж четверту сходинку рейтингу, попри те, що став найпопулярнішим в історії Apple TV. В центрі сюжету — авторка любовних романів Керол Стурка, яка виявляється чи не єдиною людиною на Землі, яку не вразив дивний “вірус єдності та щастя”. Вже завтра на стримінгу вийде фінальний епізод, але фанам не варто сумувати — другий сезон офіційно в розробці.



5. Підноготна / The Lowdown

Драма в стилі неонуар від творця “Псів резервації” Стерліна Харджо відбувається в місті Талса, штат Оклахома. Одержимий журналіст-правдознавець (Ітан Хоук) живе та працює в книгарні, а його прагнення викрити корупцію в місцевій владі часто призводить до неприємностей — і віддаляє його від доньки-підлітка. Серед постійних і запрошених акторів: Каньехтіо Хорн Кайл Маклаклен, Пітер Дінклейдж та ін.

6. Чужий: Земля / Alien: Earth

Ще один цьогорічний запуск FX, який запропонував перше шоу у всесвіті “Чужого”. Серіал, створений Ноа Гоулі за участі Рідлі Скотта, оповідає про події, що розгортаються за два роки до подій першого фільму. Таємничий корабель Вейланд-Ютані для досліджень глибокого космосу зазнає аварії на Землі, а група тактичних солдатів починає розслідування і не важко здогадатись, що вони знайдуть на борту. Сідні Чендлер очолює акторський склад, до якого також входять Тімоті Оліфант, Алекс Лоутер, Ессі Девіс та Семюел Бленкін.

7. З найкращих міркувань / Best Interests

Мінісеріал з чотирьох епізодів від Джека Торна (автора вищезгаданого “Юнацтва”), що показує Шерон Хорган та Майкла Шина у ролях батьків, які мають доньку, хвору на рідкісну форму м’язової дистрофії. Лікарі вважають, що дівчинці слід дозволити померти, а родина оскаржує це рішення в суді, що призводить до небажаного розголосу.

8. Назавжди / Forever

Однойменний роман Джуді Блум 1975 року отримав свою першу серіальну адаптацію. Шоуранерка Мара Брок Акіл за дозволу авторки спробувала переосмислити книгу, як підліткову романтичну історію кохання двох темношкірих людей в Лос-Анджелесі 2018 року.

9. Містер Скорсезе / Mr. Scorsese

Документальний серіал Ребеки Міллер, який в п’яти епізодах досліджує життя та кар’єру легендарного режисера через розгорнуті інтерв’ю з ним самим, а також колегами у складі Роберта Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Стівена Спілберга, Деніела Дей-Льюїса, Кейт Бланшетт, Джоді Фостер, Пола Шрейдера та багатьох інших.

10. Вузька стежка на далеку північ / The Narrow Road to the Deep North

П’ятисерійна австралійська драма про Другу світову війну, знята режисером Джастіном Курзелем, що екранізує роман Річарда Фланагана. В головній ролі Дорріго Еванса постають Джейкоб Елорді й Кіаран Гайндс. Нам показують персонажа у три різні періоди життя: до війни як австралійського студента-медика, під час війни як військовополоненого в японському таборі в Таїланді та набагато пізніше як хірурга в Сіднеї. Хоча дорогою трапляються й любовні історії, “Вузька стежка” більш моторошна, аніж романтична.

11. Вмерти заради сексу / Dying for Sex

Мінісеріал, створений за мотивами однойменного подкасту Wondery, натхненний реальними історіями жінки (Мішель Вільямс), яка після діагностування раку молочної залози на пізній стадії вирішує залишити свого чоловіка (Джей Дюпласс) після 15 років шлюбу, щоб почати досліджувати свою сексуальність за допомогою своєї найкращої подруги (Дженні Слейт).

12. Баллард / Ballard

Серіал-спіноф “Босх: Спадок”, так само заснований на серії книг Майкла Коннеллі. Детективка Баллард (Меґґі К’ю) очолює новий (але недостатньо фінансований) відділ нерозкритих справ і розкриває змову всередині поліції Лос-Анджелеса. Тут одразу згадується інший серіал з відповідною назвою, який, на диво, не потрапив рейтинг.

13. Токсичне місто / Toxic Town

Чотирисерійна британська драма від продюсерів “Чорного дзеркала” та сценариста Джека Торна (вже третій його серіал у списку), яка розповідає про сумнозвісну судову справу 1980-х років, порушену жителями міста, отруєного багаторічними токсичними відходами, що викидалися сталеливарним заводом. Акторський склад очолюють Джоді Віттакер та Роберт Карлайл.

14. Пі-Ві в ролі самого себе / Pee-wee as Himself

Двосерійна документалка Метта Вулфа, яка пропонує глибокий погляд на життя покійного актора Пола Рубенса, найбільш відомого своєю довготривалою роллю Пі-Ві Германа. Протягом 200 хвилин тут показують архівні кадри та інтерв’ю між режисером та зіркою, яке скорочено з понад 40 годин розмов.

15. Компанія босів / The Chair Company

В центрі сюжету — звичайний офісний працівник Вільям Троспер (Тім Робінсон), який починає розслідувати “масштабну та складну змову після ганебного інциденту на робочому місці”. Серіал оцінили як “шедевр серед крінж-комедій” і поставили 100% на Rotten Tomatoes.

16. Гел і Гарпер / Hal & Harper

Мінісеріал, присвячений співзалежним дорослим брату і сестрі, яких грають Райфф та Лілі Рейнхарт. Вони ж з’являються як шкільні версії своїх персонажів у періодичних спогадах про спільну дитячу травму, тоді як Марк Руффало знімається в ролі їхнього батька.

17. Кіностудія / The Studio

Створена Сетом Рогеном та Еваном Голдбергом, “Кіностудія” здобула рекордні 23 номінації на премії “Еммі” за свій дебютний сезон, вигравши 13, включаючи премію “Найкращий комедійний серіал”. Роген грає новопризначеного керівника застарілої голлівудської кіностудії, яка намагається залишатися актуальною в еру стрімінгу. Оскільки дія серіалу відбувається в індустрії розваг, то у ньому з’являється багато інших знайомих облич (зокрема Мартін Скорсезе, Шарліз Терон, Рон Говард та Зак Ефрон), які грають самих себе.

18. Убитий блискавкою / Death by Lightning

Чотирисерійний мінісеріал Netflix від творців “Гри престолів” оповідає про вбивство 20-го президента Америки Джеймса А. Гарфілда, що сталося всього через чотири місяці після вступу на посаду. Майкл Шеннон грає Гарфілда, а Метью Макфадьєн — його вбивцю, Чарльза Гіто.

19. Могутня дев’ятка / The Mighty Nein

Команда, що стоїть за The Legend of Vox Machina, повернулася цієї осені з серіалом, який анімує другу кампанію D&D, дія якої відбувається в тому ж світі через кілька десятиліть.

20. Американська революція / The American Revolution

Навряд цікаво українському глядачу, але в топі є, тому згадки не оминути: 12-годинний огляд заснування Америки та її восьмирічної боротьби за незалежність. Озвучує документалку Пітер Койот, а акторський склад зірок (серед яких Меріл Стріп, Том Генкс, Морган Фрімен, Семюел Л. Джексон та ін.) читає особисті розповіді деяких ключових фігур, причетних до цієї події.