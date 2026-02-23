На HBO завершився "Лицар сімох королівств": всі 6 епізодів можна переглянути одночасно

Кадр з серіалу "Лицар сімох королівств"

В ніч на 23 лютого на платформах HBO Max та Megogo вийшов шостий та фінальний епізод серіалу “Лицар сімох королівств”, а отже всі серії відтепер доступні для перегляду “за раз”, без тижневого очікування.





“Лицар сімох королівств” — це телевізійна екранізація новел Джорджа Р. Р. Мартіна, які оповідають про пригоди лицаря Дунка (Пітер Клеффі) та його зброєносця Егга (Декстер Сол Анселл), що подорожують Вестересом приблизно за століття до подій “Гри престолів”. Серіал зі старту заробив одні із найкращих відгуків у франшизі та відзначився рекордною оцінкою на IMDB.

Фінальний епізод шоу отримав назву The Morrow і триває всього 31 хвилину. На цей час його оцінка сягає 8,5 з 10 на IMDB. Історія має завершити події “Випробування сімох” на турнірі в Ешфорді, яке завершилось великою втратою.

Коли чекати на другий сезон?

Зйомки другого сезону вже тривають, в кращому випадку на реліз можна очікувати на початку 2027 року. Якщо історія і надалі буде тісно пов’язана з новелами, то вона перенесеться на пів року вперед після турніру в Ешфорді, де королівство переживає наслідки Великої весняної хвороби. Події розгортаються посеред посухи й значна частина сюжету зосереджена на висохлій водоймі та ворожнечі, яка спалахує внаслідок цього.





Попри те, що наразі підтверджені лише три сезони (по одному на кожну з наявних новел Мартіна), творці вже задумуються розтягнути історію на 8-10, а Мартін надав їм начерки майбутніх творів. Шоуранер Айра Паркер висловив ідею розділити їх на дві частини, де остання представить вже дорослих персонажів. При цьому, він планує залучити тих самих акторів, тому необхідно буде зробити тривалу паузу.