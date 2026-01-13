Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга

Лицар сімох королівств / HBO

Автор “Гри престолів” Джордж Р. Р. Мартін має чіткі плани щодо десятка нових історій про Дунка та Егга на додаток до трьох опублікованих на сьогодні новел, які екранізують в серіалі “Лицар сімох королівств”.

Шоуранер “Лицаря сімох королівств” Айра Паркер в інтерв’ю The National розповів, що Мартін під час розробки серіалу передав йому близько “10-12 начерків” нових історій про Дунка та Егга.

“Він поділився зі мною ще приблизно 10-12 невеликими начерками для новел, які розповідають про все життя Дунка та Егга”, – розповідає Паркер.

Перший сезон “Лицаря сімох королівств” стартує цього місяця, другий — у розробці. Однак, якщо зважати на слова Паркера, творці розраховують на довгостроковий наратив. На цей час HBO використовує підхід “одна новела на сезон”, тоді як начерки Мартіна дають серіалу потенціал тривати так само довго (чи ще довше?), як і “Гра престолів”, що завершилась на восьмому сезоні. Тим часом “Дім дракона” триватиме чотири сезони, третій очікується до релізу на початку літа.

“Зараз ми зосереджені на першому сезоні й будемо дивитись, як світ на нього відреагує. У розробці загалом два”, — каже Паркер. “Сподіваюсь, реакція буде хорошою і ми зможемо продовжити… Люблю описувати цей світ, історія — чудова”.

Сам Мартін у своєму “неблозі” писав про намір створити цілу серію новел про Дунка та Егга.

“Я завжди мав намір написати цілу серію новел про Дунка та Егга, описуючи все їхнє життя. У різних інтерв’ю я міг згадувати 7 новел, або 10 -12, але жоден з планів не був остаточним”.

Зі слів Мартіна, він візьметься за четверту новелу про Дунка та Егга після випуску багатостраждальних “Вітрів зими”. Що ж, у шоуранерів буде більш ніж достатньо часу для підготовки або завершення історії “Лицаря” самостійно.

Перший сезон “Лицаря сімох королівств” екранізує новелу “Межовий лицар” 1998 року, де в центрі сюжету перебуває персонаж Дунк (Пітер Клеффі). Після смерті свого володаря сера Арлана з Пеннітрі (Денні Вебб) він вирішує стати лицарем, аби заробити трохи грошей, а компанію йому складає маленький лисий хлопчик на ім’я Егг (Декстер Сол Анселл). Одна з головних подій історії — турнір в Ешфорд-Медоу, де дует зустріне кількох Таргарієнів, пращура Ліонеля Баратеона і лялькарку Танселл.

Події розгортаються приблизно за 100 років до подій “Гри престолів”. Попри те, що Мартін не згадується як сценарист жодного окремого епізоду першого сезону, Паркер описує свої робочі стосунки з автором як надзвичайно тісні. Сценарії надсилалися йому безпосередньо, а відгуки набували форми запитань та обговорень, а не вказівок.

“Це було одне з найкорисніших творчих партнерств за всю мою кар’єру”, — каже Паркер, який раніше заявляв, що робив перший сезон “тільки для Джорджа Мартіна”. “Дуже рано — мабуть, під час моєї першої зустрічі з ним — я сказав Джорджу, що не збираюся додавати до шоу нічого, чого він не захоче. Через це ніколи не виникало питань щодо його та моєї версій. Ми просто створювали спільну”.

Паркер додав, що усі чернетки першочергово надсилав Мартіну, а потім дружині, яка була “трохи м’якіша в оцінках”.

“Ми зідзвонювались та все обговорювали”, — розповідає Паркер. “Він питав, чому ми зробили щось, а я пояснював. Це було справді дуже продуктивне спілкування”.

В Україні серіал “Лицар сімох королівств” транслюватиметься з 19 січня на HBO та Megogo, очікується українська озвучка. Перший сезон складатиметься з 6 епізодів, які виходитимуть по одному щотижня.