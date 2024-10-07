Новини Кіно 07.10.2024 о 10:38 comment views icon

На Netflix вийшло фентезійне аніме Хаяо Міядзакі «Хлопчик і Чапля» — без українського дубляжу, але з субтитрами

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Катерина Даньшина

Авторка новин

На Netflix вийшло фентезійне аніме Хаяо Міядзакі «Хлопчик і Чапля» — без українського дубляжу, але з субтитрами

Оскароносний фільм Хаяо Міядзакі «Хлопчик і Чапля» відсьогодні транслюється на Netflix — на жаль, без українського дубляжу чи озвучки, але з українськими субтитрами.

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Дія фільму відбувається під час Другої світової війни й зосереджена на історії хлопчика Махіто Макі, який після втрати матері переїжджає з батьком та його новою дружиною з Токіо якомога далі від війни.

«У сільській місцевості Махіто зустрічає дивовижну чаплю, яка проводить його до фантастичного світу, де зустрічаються живі й померлі».

На Netflix вийшло аніме «Хлопчик і Чапля» Хаяо Міядзакі — без українського дубляжу, але з субтитрами

«Хлопчик і Чапля» — це перший повнометражний фільм Міядзакі за останні 10 років (раніше говорили, що останній, однак в Studio Ghibli спростували ці чутки). Стрічка отримала премію «Оскар» як найкращий повнометражний анімаційний фільм і зібрала понад $167 млн по всьому світу. Для Хаяо, це вже третя статуетка — у 2001 році в категорії анімації переміг його фільм «Віднесені привидами», а у 2014 році сам Міядзакі отримав режисерську нагороду.

Міядзакі написав і зрежисував «Хлопчика і Чаплю» — причому, як напівавтобіографічну історію. Музичний супровід до мультфільму створив композитор Studio Ghibli Джо Хісаісі, а англомовну версію «Хлопчика та чаплі» озвучили Крістіан Бейл, Флоренс П’ю та Роберт Паттінсон.

Нагадаємо, що в рамках нової угоди Netflix на стримінгу мають з’явитися 22 фільми Studio Ghibli, окрім «Хлопчика і Чаплі» для перегляду доступні «Віднесені привидами», «Принцеса Мононоке», «Мій сусід Тоторо» та інші.

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