Оскароносний фільм Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля» вийде на Netflix у більшості країн світу

Дату цифрового релізу оголосять пізніше.

Нова угода між Netflix, Goodfellas і GKIDS розширює каталог назв японської студії Studio Ghibli, які транслюються на стримінгу — серед них і остання анімаційна робота Хаяо Міядзакі «Хлопчик і чапля», яка цього року була відзначена на премії «Оскар-2024».

Дата виходу фільму на Netflix ще невідома, однак Deadline повідомляє, що він буде доступним у більшості країн світу (за винятком Японії та США).

Угода охоплює ще 22 фільми, які й надалі будуть доступні на стримінгу — зокрема «Віднесені привидами», «Принцеса Мононоке», «Позичайка Аріетті», «Служба доставки Кікі, юної відьми», «Мій сусід Тоторо», «Казка про принцесу Каґую» та інші.

Для мешканців Азійсько-тихоокеанського регіону, Європи, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки вищезгадані фільми доступні у дубляжі 20 мовами та з субтитрами 28 мовами.

«Хлопчик і чапля» — перший повнометражний фільм Міядзакі за останні 10 років. Стрічка отримала «Оскар» як найкращий повнометражний анімаційний фільм і зібрала понад $167 млн по всьому світу. Це вже третя статуетка для Хаяо — у 2001 році в категорії анімації переміг його фільм «Віднесені привидами», а у 2014 році сам Міядзакі отримав режисерську нагороду.

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Напівавтобіографічна історія, написана та зрежисована Міядзакі, розповідає про 12-річного хлопчика Махіто Макі, який після загибелі матері під час війни переїжджає до тітки у віддалений заміський будинок. Згодом він зустрічає чаплю, яка проводить його до фантастичної «країни чудес‎». Музичний супровід до мультфільму створив композитор Studio Ghibli Джо Хісаісі, а англомовну версію «Хлопчика та чаплі» озвучили Крістіан Бейл, Флоренс П’ю та Роберт Паттінсон.

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