«Хлопчик та чапля» Хаяо Міядзакі дебютував із рекордними $12,8 млн у США, а концертний фільм Бейонсе «‎Renaissance» провалився у другий вікенд

Фентезійна історія про дорослішання знаменує несподіване повернення маестро анімації Хаяо Міядзакі на екрани після відсутності протягом понад 10 років — режисер «Віднесених привидами» і «Принцеси Мононоке» оголосив про завершення кар’єри у 2013 році.

«Хлопчик та чапля» потроху виходить в міжнародному прокаті, де вже загалом заробив $84 млн ($56 млн прийшлись на рідну для Міядзакі Японію, а 12,8 млн — на США).

Напівавтобіографічна історія, написана та зрежисована Міядзакі, розповідає про 12-річного хлопчика Махіто Макі, який після загибелі матері під час війни переїжджає до тітки у віддалений заміський будинок. Згодом він зустрічає чаплю, яка проводить його до фантастичної «країни чудес‎». Музикальний супровід до мультфільму створив композитор Studio Ghibli Джо Хісаісі, а англомовну версію «Хлопчика та чаплі» озвучили Крістіан Бейл, Флоренс П’ю та Роберт Паттінсон

Чемпіон попередніх американських вихідних «‎Renaissance» Бейонсе цього вікенду заробив всього $5 млн і зайняв аж п’яте місце в національному прокаті — падіння на 77%, а отже концертному фільму Тейлор Свіфт, який заробив на внутрішньому ринку $180 млн (тоді як фільм Бейонсе — $28 млн), не загрожує конкуренція.

«Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» посіла друге місце у США із загальним внутрішнім заробітком $135,6 млн та $280 млн у світі загалом (цифра солідна, з огляду на скромний бюджет у $100 млн для стрічки такого масштабу).