На Netflix вийшов український серіал «Спіймати Кайдаша» за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

29 березня бібліотеку українського контенту на Netflix поповнив достатньо відомий український серіал «Спіймати Кайдаша» — інтерпретація твору Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» Реалістична соціально-побутова повість входить до класики української літератури — вона написана в 1878 році та надрукована 1879 року у львівському журналі «Правда»., яка вперше вийшла на телеканалі СТБ навесні 2020 року та одночасно з’явилася у вільному доступі на YouTube-каналі, вже доступна для перегляду передплатникам стримінгового сервісу (щоправда, лише на території України).

Мінісеріал «Спіймати Кайдаша» із 12 епізодів є сучасною інтерпретацією класичної повісті (події відбуваються у 2000-2010-х роках) — він показує віковічні проблеми протистояння батьків і дітей та згадує події Революції гідності. Сценарій адаптації написала відома українська сценаристка та продюсерка Наталка Ворожбит («Погані дороги»), а зрежисував шоу Олександр Тіменко. Бюджет серіалу — 26,7 млн гривень, половину вартості виробництва профінансував Мінкульт.

Вдало підібраний акторський склад (Ірина Мак, Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Григорій Бакланов, Дарина Федина та Юлія Врублевська), колоритний суржик, яким говорять актори, кумедні сцени та надзвичайно аутентичні діалоги — все це робить «Спіймати Кайдаша» одним з кращих серіалів сучасної України. Та одним з найпопулярніших: за перший місяць його подивилося 10,5 млн глядачів, а загальна кількість переглядів усіх 12 серій на YouTube станом на 29 березня сягає 33 млн. У 2021 році проєкт «Спіймати Кайдаша» здобув «Золота дзиґу» як найкращий ігровий серіал.

Вихід шоу на Netflix — чудовий привід ще раз передивитися серіал. А тим, хто дивитиметься вперше, ми щиро заздримо.

Трейлер

***

З осені 2022-го на Netflix почали масово виходити українські фільми та серіали — нині їх вже 22, хоча вони переважно доступні лише на території України. Film.ua Group та медіахолдинг «Медіа Група Україна» почали переговори з Netflix ще до вторгнення та наразі лишаються двома найбільшими гравцями, що співпрацюють з американським стримінгом. Зараз українська частина бібліотеки Netflix включає такі відомі проєкти, як «Максим Оса: золото Песиголовця», «Носоріг», «Зима у вогні», «Поводир», «Я працюю на цвинтарі», «Захар Беркут», «Мої думки тихі», «Віддана», «Фокстер і Макс», «Сторожова застава», «Зірки за обміном», «Снайпер. Білий ворон», «Слуга народу» та інші.

Минулого тижня на Netflix вийшла українська історична драма «І будуть люди» Серіал за мотивами однойменного роману Анатолія Дімарова розповідає про 12 персонажів, що жили в Україні 20-х років минулого століття., а завтра має з’явитися документальна стрічка про різновиди українського борщу «Борщ. Секретний інгредієнт» з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.