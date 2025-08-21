Кадри з серіалу "Платонічне кохання" / Apple TV+

На Apple TV+ стартував другий сезон комедійного серіалу “Платонічне кохання” з Сетом Рогеном та Роуз Бірн в головних ролях, який вразив критиків навіть більше за перший.

Наразі другий сезон серіалу “Платонічне кохання” має ідеальні 100% від критиків (на основі 27 рецензій) та 81% від глядачів (на основі 50+ відгуків) на Rotten Tomatoes.

Бірн та Роген відомі своїми комедійними ролями й раніше актори вже з’являлись разом, як подружня пара в комедійному фільмі Зака Ефрона “Сусіди”. На цей раз дует постає в ролі друзів Сільвії та Вілла, які в минулому мали платонічні стосунки, а за досягнення середнього віку пробують відновити спілкування після довгої паузи. Дружба стає всепоглинаючою і “комедійно дестабілізує життя” цих двох.

У акторському складі другого сезону також є Люк Макфарлейн та Карла Галло, а також запрошені зірки — Ейді Браянт, Кайл Муні та Бек Беннетт. Режисерами та співавторами сценарію виступили Нік Столлер та Франческа Дельбанко.

“Якщо ви вагалися після першого сезону, знайте, що другий офіційно знайшов своє місце”, — пише Пол Граймс з Paul’s Trip to the Movies. Джефф Юїнг з Collider погоджується з цією оцінкою, відзначаючи акторську гру Рогена й Бірн та сюжет, що успішно використовує “свіжий матеріал дорослих криз” і переривається майстерно написаними діалогами, що доводять до сміху.

“Це комедія для відпочинку, яка розуміє, що одна перевага телебачення над кіно — це час, і дає вам п’ять годин на сезон, щоб насолодитися п’янкою компанією Рогена та Бірна… Гостра, як чорт, і майстерно контролююча кожен свій рух, Бірн може вдаватися до сенсаційних комедійних сцен із фізичним складом, так само як вона чудово справляється з підтримкою невеликих сцен енергійними реакціями та хитрими зауваженнями”, — Бен Треверс, IndieWire.

2025 рік став визначальним для жанру комедій виробництва Apple TV+, як власне і для Рогена, який отримав головні ролі одразу в двох проєктах: вищезгаданому “Платонічному коханні” та “Кіностудії”, що побила рекорд з кількості номінацій для комедійного шоу на “Еммі”.

Наразі на Apple TV+ доступні для перегляду перші чотири епізоди другого сезону “Платонічного кохання”, решта виходитимуть щосереди.