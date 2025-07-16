Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки

Кадр з другого сезону серіалу «Розрив» / Apple

В ніч проти 16 липня американська телевізійна академія оголосила номінантів на 77 премію «Еммі», де найбільшу кількість номінацій забрали одразу два серіали Apple TV+.

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За кількістю номінацій лідирував хітовий «Розрив» з 27 номінаціями, за ним слідували «Пінгвін» (24 номінації) і ще один проєкт Apple TV+ під назвою «Кіностудія» (23 номінації). Останній при цьому повторив торішній рекорд «Ведмедя» з найбільшою кількістю згадок для комедійного серіалу. Netflix, який отримав рекордні 160 номінацій у 2020 році, цьогоріч поступився за кількістю HBO Max із 142 номінаціями за такі шоу як вищезгаданий «Пінгвін», «Білий лотос», «Останні з нас» та «Хитрощі» (у Netflix, для порівняння, 120, а у Apple — 81).

Серед акторів відзначилась зірка серіалу «Метлок» Кеті Бейтс, яка у свої 77 років стала найстаршою жінкою, номінованою в категорії головної драматичної акторки, тоді як Гаррісон Форд отримав свою першу номінацію на «Еммі» у 83 роки, завдяки ролі в серіалі «Правдива терапія».

З цікавого: другий сезон «Гри в кальмара» не отримав жодної з номінацій (у першого, для порівняння, їх було 14 і з них 6 перемог), а «Кіностудія» зайняла п’ять із шести місць у категорії «Запрошений актор у комедії», з номінаціями для Браяна Кренстона, Дейва Франко, Ентоні Макі, Рона Говарда та Мартіна Скорсезе — усі, крім Кренстона, грали самих себе.

Нагадаємо, що торік «Сьоґун» виборов рекордні 18 нагород на Еммі-2024.

Всі номінанти «Еммі-2025» (основні і акторські категорії)

Найкращий драматичний серіал

«Андор»

«Дипломатка»

«Останні з нас»

«Рай»

«Пітт»

«Розрив»

«Повільні коні»

«Білий лотос»

Найкращий комедійний серіал

«Початкова школа Ебботт»

«Ведмідь»

«Хитрощі»

«Ніхто цього не хоче»

«Убивства в одній будівлі»

«Правдива терапія»

«Кіностудія»

«Чим ми займаємося в тінях»

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

«Юнацтво»

«Чорне дзеркало»

«Вмерти заради сексу»

«Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»

«Пінгвін»

Найкращий актор драматичного серіалу

Стерлінг К. Браун, «Рай»

Гері Олдмен, «Повільні коні»

Педро Паскаль, «Останні з нас»

Адам Скотт, «Розрив»

Ной Вайл, «Пітт»

Найкраща акторка драматичного серіалу

Кеті Бейтс, «Метлок»

Шерон Хорган, «Заради сестри»

Брітт Лоуер, «Розрив»

Белла Ремзі, «Останні з нас»

Кері Рассел, «Дипломатка»

Найкращий актор комедійного серіалу

Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»

Сет Роґен, «Кіностудія»

Джейсон Сігел, «Правдива терапія»

Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі»

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Найкраща акторка комедійного серіалу

Узо Адуба, «Резиденція»

Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»

Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»

Айо Едебірі, «Ведмідь»

Джин Смарт, «Хитрощі»

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

Колін Фаррелл, «Пінгвін»

Стівен Грем, «Юнацтво»

Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»

Браян Тайрі Генрі, «Наркозлодії»

Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»

Меганн Фахі, «Сирени»

Рашида Джонс, «Чорне дзеркало»

Крістін Міліоті, «Пінгвін»

Мішель Вільямс, «Вмерти заради сексу»

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

Зак Черрі, «Розрив»

Волтон Гоггінс, «Білий лотос»

Джейсон Айзекс, «Білий лотос»

Джеймс Марсден, «Рай»,

Сем Роквелл, «Білий лотос»

Трамелл Тіллман, «Розрив»

Джон Туртурро, «Розрив»

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

Патрісія Аркетт, «Розрив»

Керрі Кун, «Білий лотос»

Кетрін ЛаНаса, «Пітт»

Джуліанна Ніколсон, «Рай»

Паркер Поузі, «Білий лотос»

Наташа Ротвелл, «Білий лотос»

Еймі Лу Вуд, «Білий лотос»

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

Айк Барінгольц, «Кіностудія»

Колман Домінго, «Чотири пори року»

Гаррісон Форд, «Правдива терапія»

Джефф Хіллер, «Хтось десь»

Ебон Мосс-Бахрах, «Ведмідь»

Майкл Урі, «Правдива терапія»

Боуен Ян, «Суботнього вечора в прямому ефірі»

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

Ліза Колон-Заяс, «Ведмідь»

Ханна Айнбіндер, «Хитрощі»

Кетрін Ган, «Кіностудія»

Джанель Джеймс, «Початкова школа Ебботт»

Кетрін О’Хара, «Кіностудія»

Шеріл Лі Ральф, «Початкова школа Ебботт»

Джессіка Вільямс, «Правдива терапія»

Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

Хав’єр Бардем, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»

Білл Кемп, «Презумпція невинуватості»

Оуен Купер, «Юнацтво»

Роб Делейні, «Вмерти заради сексу»

Пітер Сарсгаард, «Презумпція невинуватості»

Ешлі Волтерс, «Юнацтво»

Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

Ерін Догерті, «Юнацтво»

Рут Негга, «Презумпція невинуватості»

Хлоя Севіньї, «Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів»

Дженні Слейт, «Вмерти заради сексу»

Крістін Тремарко, «Юнацтво»