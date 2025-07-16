Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки

В ніч проти 16 липня американська телевізійна академія оголосила номінантів на 77 премію «Еммі», де найбільшу кількість номінацій забрали одразу два серіали Apple TV+.
За кількістю номінацій лідирував хітовий «Розрив» з 27 номінаціями, за ним слідували «Пінгвін» (24 номінації) і ще один проєкт Apple TV+ під назвою «Кіностудія» (23 номінації). Останній при цьому повторив торішній рекорд «Ведмедя» з найбільшою кількістю згадок для комедійного серіалу. Netflix, який отримав рекордні 160 номінацій у 2020 році, цьогоріч поступився за кількістю HBO Max із 142 номінаціями за такі шоу як вищезгаданий «Пінгвін», «Білий лотос», «Останні з нас» та «Хитрощі» (у Netflix, для порівняння, 120, а у Apple — 81).
Серед акторів відзначилась зірка серіалу «Метлок» Кеті Бейтс, яка у свої 77 років стала найстаршою жінкою, номінованою в категорії головної драматичної акторки, тоді як Гаррісон Форд отримав свою першу номінацію на «Еммі» у 83 роки, завдяки ролі в серіалі «Правдива терапія».
З цікавого: другий сезон «Гри в кальмара» не отримав жодної з номінацій (у першого, для порівняння, їх було 14 і з них 6 перемог), а «Кіностудія» зайняла п’ять із шести місць у категорії «Запрошений актор у комедії», з номінаціями для Браяна Кренстона, Дейва Франко, Ентоні Макі, Рона Говарда та Мартіна Скорсезе — усі, крім Кренстона, грали самих себе.
Нагадаємо, що торік «Сьоґун» виборов рекордні 18 нагород на Еммі-2024.
Всі номінанти «Еммі-2025» (основні і акторські категорії)
Найкращий драматичний серіал
- «Андор»
- «Дипломатка»
- «Останні з нас»
- «Рай»
- «Пітт»
- «Розрив»
- «Повільні коні»
- «Білий лотос»
Найкращий комедійний серіал
- «Початкова школа Ебботт»
- «Ведмідь»
- «Хитрощі»
- «Ніхто цього не хоче»
- «Убивства в одній будівлі»
- «Правдива терапія»
- «Кіностудія»
- «Чим ми займаємося в тінях»
Найкращий мінісеріал або серіал-антологія
- «Юнацтво»
- «Чорне дзеркало»
- «Вмерти заради сексу»
- «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»
- «Пінгвін»
Найкращий актор драматичного серіалу
- Стерлінг К. Браун, «Рай»
- Гері Олдмен, «Повільні коні»
- Педро Паскаль, «Останні з нас»
- Адам Скотт, «Розрив»
- Ной Вайл, «Пітт»
Найкраща акторка драматичного серіалу
- Кеті Бейтс, «Метлок»
- Шерон Хорган, «Заради сестри»
- Брітт Лоуер, «Розрив»
- Белла Ремзі, «Останні з нас»
- Кері Рассел, «Дипломатка»
Найкращий актор комедійного серіалу
- Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»
- Сет Роґен, «Кіностудія»
- Джейсон Сігел, «Правдива терапія»
- Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі»
- Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»
Найкраща акторка комедійного серіалу
- Узо Адуба, «Резиденція»
- Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»
- Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»
- Айо Едебірі, «Ведмідь»
- Джин Смарт, «Хитрощі»
Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології
- Колін Фаррелл, «Пінгвін»
- Стівен Грем, «Юнацтво»
- Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»
- Браян Тайрі Генрі, «Наркозлодії»
- Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»
Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології
- Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
- Меганн Фахі, «Сирени»
- Рашида Джонс, «Чорне дзеркало»
- Крістін Міліоті, «Пінгвін»
- Мішель Вільямс, «Вмерти заради сексу»
Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі
- Зак Черрі, «Розрив»
- Волтон Гоггінс, «Білий лотос»
- Джейсон Айзекс, «Білий лотос»
- Джеймс Марсден, «Рай»,
- Сем Роквелл, «Білий лотос»
- Трамелл Тіллман, «Розрив»
- Джон Туртурро, «Розрив»
Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі
- Патрісія Аркетт, «Розрив»
- Керрі Кун, «Білий лотос»
- Кетрін ЛаНаса, «Пітт»
- Джуліанна Ніколсон, «Рай»
- Паркер Поузі, «Білий лотос»
- Наташа Ротвелл, «Білий лотос»
- Еймі Лу Вуд, «Білий лотос»
Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі
- Айк Барінгольц, «Кіностудія»
- Колман Домінго, «Чотири пори року»
- Гаррісон Форд, «Правдива терапія»
- Джефф Хіллер, «Хтось десь»
- Ебон Мосс-Бахрах, «Ведмідь»
- Майкл Урі, «Правдива терапія»
- Боуен Ян, «Суботнього вечора в прямому ефірі»
Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі
- Ліза Колон-Заяс, «Ведмідь»
- Ханна Айнбіндер, «Хитрощі»
- Кетрін Ган, «Кіностудія»
- Джанель Джеймс, «Початкова школа Ебботт»
- Кетрін О’Хара, «Кіностудія»
- Шеріл Лі Ральф, «Початкова школа Ебботт»
- Джессіка Вільямс, «Правдива терапія»
Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології
- Хав’єр Бардем, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»
- Білл Кемп, «Презумпція невинуватості»
- Оуен Купер, «Юнацтво»
- Роб Делейні, «Вмерти заради сексу»
- Пітер Сарсгаард, «Презумпція невинуватості»
- Ешлі Волтерс, «Юнацтво»
Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології
- Ерін Догерті, «Юнацтво»
- Рут Негга, «Презумпція невинуватості»
- Хлоя Севіньї, «Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів»
- Дженні Слейт, «Вмерти заради сексу»
- Крістін Тремарко, «Юнацтво»
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