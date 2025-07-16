Новини Кіно 16.07.2025 comment views icon

Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
Кадр з другого сезону серіалу «Розрив» / Apple

В ніч проти 16 липня американська телевізійна академія оголосила номінантів на 77 премію «Еммі», де найбільшу кількість номінацій забрали одразу два серіали Apple TV+.

За кількістю номінацій лідирував хітовий «Розрив» з 27 номінаціями, за ним слідували «Пінгвін» (24 номінації) і ще один проєкт Apple TV+ під назвою «Кіностудія» (23 номінації). Останній при цьому повторив торішній рекорд «Ведмедя» з найбільшою кількістю згадок для комедійного серіалу. Netflix, який отримав рекордні 160 номінацій у 2020 році, цьогоріч поступився за кількістю HBO Max із 142 номінаціями за такі шоу як вищезгаданий «Пінгвін», «Білий лотос», «Останні з нас» та «Хитрощі» (у Netflix, для порівняння, 120, а у Apple 81).

Серед акторів відзначилась зірка серіалу «Метлок» Кеті Бейтс, яка у свої 77 років стала найстаршою жінкою, номінованою в категорії головної драматичної акторки, тоді як Гаррісон Форд отримав свою першу номінацію на «Еммі» у 83 роки, завдяки ролі в серіалі «Правдива терапія».

З цікавого: другий сезон «Гри в кальмара» не отримав жодної з номінацій (у першого, для порівняння, їх було 14 і з них 6 перемог), а «Кіностудія» зайняла п’ять із шести місць у категорії «Запрошений актор у комедії», з номінаціями для Браяна Кренстона, Дейва Франко, Ентоні Макі, Рона Говарда та Мартіна Скорсезе — усі, крім Кренстона, грали самих себе.

Нагадаємо, що торік «Сьоґун» виборов рекордні 18 нагород на Еммі-2024.

Всі номінанти «Еммі-2025» (основні і акторські категорії)

Найкращий драматичний серіал

  • «Андор»
  • «Дипломатка»
  • «Останні з нас»
  • «Рай»
  • «Пітт»
  • «Розрив»
  • «Повільні коні»
  • «Білий лотос»

Найкращий комедійний серіал

  • «Початкова школа Ебботт»
  • «Ведмідь»
  • «Хитрощі»
  • «Ніхто цього не хоче»
  • «Убивства в одній будівлі»
  • «Правдива терапія»
  • «Кіностудія»
  • «Чим ми займаємося в тінях»

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

  • «Юнацтво»
  • «Чорне дзеркало»
  • «Вмерти заради сексу»
  • «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»
  • «Пінгвін»

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Стерлінг К. Браун, «Рай»
  • Гері Олдмен, «Повільні коні»
  • Педро Паскаль, «Останні з нас»
  • Адам Скотт, «Розрив»
  • Ной Вайл, «Пітт»

Найкраща акторка драматичного серіалу

  • Кеті Бейтс, «Метлок»
  • Шерон Хорган, «Заради сестри»
  • Брітт Лоуер, «Розрив»
  • Белла Ремзі, «Останні з нас»
  • Кері Рассел, «Дипломатка»

Найкращий актор комедійного серіалу

  • Адам Броуді, «Ніхто цього не хоче»
  • Сет Роґен, «Кіностудія»
  • Джейсон Сігел, «Правдива терапія»
  • Мартін Шорт, «Вбивства в одній будівлі»
  • Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Найкраща акторка комедійного серіалу

  • Узо Адуба, «Резиденція»
  • Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»
  • Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»
  • Айо Едебірі, «Ведмідь»
  • Джин Смарт, «Хитрощі»

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

  • Колін Фаррелл, «Пінгвін»
  • Стівен Грем, «Юнацтво»
  • Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»
  • Браян Тайрі Генрі, «Наркозлодії»
  • Купер Кох, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

  • Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
  • Меганн Фахі, «Сирени»
  • Рашида Джонс, «Чорне дзеркало»
  • Крістін Міліоті, «Пінгвін»
  • Мішель Вільямс, «Вмерти заради сексу»

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

  • Зак Черрі, «Розрив»
  • Волтон Гоггінс, «Білий лотос»
  • Джейсон Айзекс, «Білий лотос»
  • Джеймс Марсден, «Рай»,
  • Сем Роквелл, «Білий лотос»
  • Трамелл Тіллман, «Розрив»
  • Джон Туртурро, «Розрив»

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

  • Патрісія Аркетт, «Розрив»
  • Керрі Кун, «Білий лотос»
  • Кетрін ЛаНаса, «Пітт»
  • Джуліанна Ніколсон, «Рай»
  • Паркер Поузі, «Білий лотос»
  • Наташа Ротвелл, «Білий лотос»
  • Еймі Лу Вуд, «Білий лотос»

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

  • Айк Барінгольц, «Кіностудія»
  • Колман Домінго, «Чотири пори року»
  • Гаррісон Форд, «Правдива терапія»
  • Джефф Хіллер, «Хтось десь»
  • Ебон Мосс-Бахрах, «Ведмідь»
  • Майкл Урі, «Правдива терапія»
  • Боуен Ян, «Суботнього вечора в прямому ефірі»

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

  • Ліза Колон-Заяс, «Ведмідь»
  • Ханна Айнбіндер, «Хитрощі»
  • Кетрін Ган, «Кіностудія»
  • Джанель Джеймс, «Початкова школа Ебботт»
  • Кетрін О’Хара, «Кіностудія»
  • Шеріл Лі Ральф, «Початкова школа Ебботт»
  • Джессіка Вільямс, «Правдива терапія»

Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

  • Хав’єр Бардем, «Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса»
  • Білл Кемп, «Презумпція невинуватості»
  • Оуен Купер, «Юнацтво»
  • Роб Делейні, «Вмерти заради сексу»
  • Пітер Сарсгаард, «Презумпція невинуватості»
  • Ешлі Волтерс, «Юнацтво»

Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

  • Ерін Догерті, «Юнацтво»
  • Рут Негга, «Презумпція невинуватості»
  • Хлоя Севіньї, «Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів»
  • Дженні Слейт, «Вмерти заради сексу»
  • Крістін Тремарко, «Юнацтво»

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