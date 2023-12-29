Новини Пристрої 29.12.2023 о 15:16 comment views icon

Наступні ноутбуки Microsoft Surface стануть більш орієнтованими на функції штучного інтелекту

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Корпорація Microsoft має намір оновити лінійку своїх ноутбуків Surface, оснастивши їх функціями штучного інтелекту. За даними анонімного джерела, майбутні моделі Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 отримають нейронний процесор (NPU) наступного покоління. При цьому будуть доступні варіанти із чипами Intel та Arm.

Версії з Arm-процесорами будуть оснащені новими чипами Qualcomm Snapdragon X. Ці ноутбуки фігурують під кодовою назвою CADMUS. Вони розроблені для використання функцій ШІ Microsoft, які будуть інтегровані у майбутні випуски Windows. Таким пристроям також приписують покращення у сферах продуктивності, безпеки та автономності на рівні чипів Apple. Водночас версії на базі чипів Intel будуть оснащені новітніми процесорами 14-го покоління.

На додаток до нових процесорів майбутні моделі Microsoft Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 матимуть і низку інших покращень. Так, Surface Pro 10 отримає більш яскравий дисплей з підтримкою HDR і антивідблисковим покриттям, а також можливість вибору роздільної здатності 2160×1440 або 2880×1920 пікселів. Також повідомляється про закруглені кути, як і в лінійці Microsoft Surface Laptop Studio, і підтримку клавіатури Type Cover з кнопкою, що відкриває Windows Copilot.

Surface Laptop 6 буде доступним у вигляді двох моделей. При цьому компактніша версія отримає збільшений дисплей ─ 13,8-дюймовий проти 13,5-дюймового у Surface Laptop 5. Екран 15-дюймової версії не зміниться в розмірах. Водночас повідомляється про тонші рамки та закруглений дизайн. Пристрою приписують нові інтерфейсні роз’єми, включаючи два USB-C, один USB-A та один для заряджання Surface Connect. За чутками, ноутбук буде оснащений тактильною сенсорною панеллю та кнопкою клавіатури, призначеною для Windows Copilot.

Очікується, що Microsoft випустить Surface Pro 10 та Surface Laptop 6 наступного року. Більш значні зміни у дизайні Surface Pro можуть відбутися у 2025 році разом із виходом оновленого Surface Laptop Studio.

Джерело: The Verge

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Хмарний сервер від FREEhost в оренду: датацентри в Україні та Польщі, тарифи від 253 грн/міс, техпідтримка

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати