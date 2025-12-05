Не баг, а фіча: Apple навмисно видалила нічний режим в iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro / Apple

Apple видалила нічний режим з портретного режиму на iPhone 17 Pro та Pro Max. На цих моделях більше не можна робити портретні фото в темряві з ефектом розмиття фону, чого не скажеш про попередні версії.

У посібнику підтримки Apple підтверджено, що iPhone 17 Pro більше не входить до списку сумісних пристроїв із портретним нічним режимом. При цьому нічний режим у стандартній камері, для селфі та покадрової зйомки на 17 Pro залишається доступним. Тобто лише в портретному режимі відповідна кнопка зникає. На сторінці підтримки зазначено, що функція й надалі працює на моделях попередніх поколінь:

iPhone 16 Pro / Pro Max

iPhone 15 Pro / Pro Max

iPhone 14 Pro / Pro Max

iPhone 13 Pro / Pro Max

iPhone 12 Pro / Pro Max

Користувачі дізналися про зміни не через офіційний анонс, а спершу на Reddit. Юзери припускали, що це може бути багом, оскільки Apple поки не пояснила, чому кнопка зникла. І коментатори не надто зраділи несподіваному оновленню, не зрозумівши навіщо воно взагалі було потрібне.

“Люди платять преміальну ціну за преміальні функції, які були доступні в попередніх моделях, але тепер їх прибрали з найновіших і найдорожчих пристроїв. Це виглядає дещо дивно. До того ж те, що хтось не користується функцією або не вважає її важливою, не означає, що інші не будуть. Багато хто придбав нову модель саме заради покращеної камери й нових можливостей”, — скаржаться користувачі.

Невідомо, чи повернеться функція оновленням. Ймовірно, Apple вирішила зробити ставку на інше: замість нічних портретів віддають перевагу новій системі обробки, яка знімає у 24 мегапікселі, використовуючи головний 48‑мегапіксельний сенсор. Він дає чистішу деталізацію та менше шуму, тоді як нічні портрети хоч і виглядають яскравішими, але часто виходять менш природними. До того ж довгі експозиції у темряві легко призводять до розмиття руху, тож у кадрі губляться емоції та моменти, якщо людина чи об’єкт рухаються.

Нагадаємо, що невдовзі після релізу користувачі нарікали на якість камери іншої моделі з нової лінійки. У мережі показали випадки конденсату всередині камери iPhone Air. Тоді з’явилася критика iPhone 17 Pro, але через покриття. Власник флагмана випадково стер Cosmic Orange звичайними вологими серветками. А ще раніше юзери побачили, що MagSafe легко дряпає корпус. Найдивнішою була ситуація, коли смартфон буквально почервонів.

Джерело: The Verge