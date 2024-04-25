Не конкурент Apple та Intel: Qualcomm хитрує з тестами чипів Snapdragon X — інсайдери кажуть, що виробники не досягли заявлених результатів

Qualcomm звинувачують у поданні оманливих результатів тестів нових процесорів для ноутбуків з Windows Snapdragon X Elite та Plus. Ці чипи позиціюються як перші потенційно конкурентоспроможні процесори Windows on Arm у порівнянні з продукцією Apple, Intel та AMD. Однак сайт SemiAccurate стверджує, що Qualcomm та її партнери на практиці не досягали результатів тестів, які були представлені пресі.

Джерела у Qualcomm свідчать, що принаймні два великі OEM-виробники не змогли відтворити у своїх пристроях результати тестів, надані Qualcomm. Компанія поки не прокоментувала ситуацію на запит сайту.

На конференції Qualcomm Snapdragon Summit громадськість побачила перші тести майбутніх процесорів X Elite. Їхні результати, які за свідченням джерел є «чистими», були гіршими, ніж очікувалося. Qualcomm стверджує, що використовувалося не остаточне програмне забезпечення. Також тести були повною «чорною скринькою» — ніхто на конференції не міг побачити налаштування, які використовувалися для тестування, а розпливчасті діаграми, що показують продуктивність у порівнянні з конкурентами Apple та Intel, неможливо було перевірити.

Після того, як OEM-виробники отримали процесори серії X, за твердженням джерел, жоден з них не зміг відтворити рекламовані результати тестів Qualcomm. Фактично виробники оригінального обладнання побачили цифри, що «набагато менші ніж 50%» від результатів, заявлених Qualcomm. Нібито інженери Qualcomm повідомили, що винною у ситуації є погана оптимізація Windows для Arm та погане охолодження ноутбуків. Навіть після того, як минув деякий час і охолодження можна було покращити, тестери так і не наблизилися до контрольних показників Qualcomm. Одне з джерел порівняло Snapdragon X Elite з процесорами Intel Celeron.

На саміті Snapdragon компанія уникала відповідей на технічні запитання щодо своєї майбутньої серії X та обіцяли більше відповідей та детальні технічні брифінги перед випуском своїх чипів. Також рецензентам була обіцяна можливість самостійно перевірити процесори перед випуском. Наразі жодна з цих обіцянок не збулася — хоча до запуску чипів у середині 2024 року ще є час. Преса могла проводити тестування пристроїв на практичних заходах, але все програмне забезпечення було попередньо встановлене і налаштоване.

Інформація Qualcomm, оприлюднена вчора, не містить глибоких технічних даних: компанія розповідає про потенційні специфікації камер тощо, не подаючи достатньо глибокої технічної інформації. Відомі кількість ядер, розмір кеш-пам’яті, тактова частота, але нема нічого глибшого, ніж специфікації.

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До виходу ноутбуків важко знайти підтвердження цим звинуваченням або ж словам Qualcomm. Очікується, що Microsoft зробить анонси щодо Windows on Arm на конференції розробників Build у травні, які б могли пролити більше світла на цю проблему.

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