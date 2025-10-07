Apple придивляється до наступника Тіма Кука, — Марк Гурман назвав ім’я

Тім Кук та Джон Тернус / Apple

Голова Apple Тім Кук нібито переконав інших ключових керівників утриматися від виходу на пенсію, але час бере своє. Неофіційно відомий найбільш ймовірний новий генеральний директор компанії.

Марк Гурман з Bloomberg називає керівний склад Apple надзвичайно стабільним в останні роки. У 2019 році звільнилися керівник відділу дизайну Джоні Айв та очільниця відділу роздрібної торгівлі Анджела Арендтс. Філ Шиллер пішов з посади головного маркетингового директора Apple у 2020 році, але продовжує контролювати App Store та заходи з запуску продуктів. Лука Маестрі зберіг контроль над нерухомістю та інформаційними системами навіть після того, як минулого року пішов у відставку з посади головного фінансового директора.

Але час минає, наближаються зміни. Головний операційний директор Джефф Вільямс, якого колись вважали наступником Кука, відмовився від операційних обов’язків у липні та нібито готується піти цього року. Очікується, що слідом компанію залишать ще кілька топменеджерів. Статус керівника відділу штучного інтелекту Джона Джаннандреа був невизначеним протягом багатьох років. Він мав труднощі з розгортанням Apple Intelligence та невдалою реорганізацією Siri, але утримався на посаді, попри втрату деяких обов’язків, і його доля непевна.

Ще один менеджер, термін перебування на посаді якого наближається до кінця, — Джоні Сроуджі, керівник групи апаратних технологій, яка стоїть за випуском нових чипів серій A та M. Сроуджі, за його словами всередині компанії, оцінює своє майбутнє, хоча рішення ще не прийнято. Також може піти Ліза Джексон, колишня голова Агентства з охорони навколишнього середовища США, котра нині керує екологічними ініціативами Apple. Проте зараз вона “не відсвічує” через опозиційні до нинішнього уряду погляди, а взаємодією займаються наступники.

Наступного місяця Тіму Куку виповнюється 65 років, і з відходом Вільямса він втратить “другий номер” у команді. Якщо Кук піде з посади генерального директора, цілком ймовірно, що він залишиться залученим у певній якості — можливо, як голова ради директорів, повторюючи шлях Джеффа Безоса, Ларрі Еллісона та Білла Гейтса. Але для компанії вартістю понад $3 трлн гострим є питання, хто керуватиме нею щодня.

Джон Тернус, керівник відділу апаратної інженерії, залишається головним претендентом. Марк Гурман казав про це раніше, але відтоді шанси Тернуса збільшилися. Є кілька причин вважати його найкращим кандидатом. По-перше, в нього не так багато конкурентів, Apple має обмежений вибір. Також Тернусу 50 років — стільки ж, скільки було Куку, коли він обійняв цю посаду. Вік дає можливість залишатися біля керма ще довгий час. Гурман зауважує, що цього не можна сказати про більшість інших претендентів.

Найбільш ймовірно, що Apple зараз більше потрібен технолог, ніж менеджер з продажу чи операційної діяльності. Хоча компанія за Кука значно зросла як в асортименті продуктів, так і за доходами, з технологіями у неї реальні проблеми. Apple розробила успішні чипи та зрештою власні модеми, але це фактично усі досягнення, у той час, як конкуренти рухаються вперед за іншими напрямками.

Третя причина — особиста харизма. Тернус виділяється, його добре сприймають прихильники Apple, йому довіряє Тім Кук, це підтверджує збільшення обов’язків його останнім часом. Головний технолог став ключовою особою у прийнятті рішень щодо дорожніх карт продуктів, функцій та стратегій, його діяльність вийшла за межі традиційної сфери керівника відділу апаратного забезпечення. Коли Apple запустила iPhone 17, саме Тернус проводив клієнтів до магазину компанії у Лондоні, а Кук грав цю роль у Нью-Йорку. Близькі до компанії джерела майже не сумніваються, що Тернус зрештою стане генеральним директором.