Неофіційний мод дає доступ до апскейлінга AMD FSR3 в офіційно непідтримуваних іграх

Мод від розробника LukeFZ став доступним у мережі. Цей інструмент призначено для інтеграції технології апскейлінгу AMD FidelityFX Super Resolution 3 в ігри, які вже мають підтримку FSR2. Ця модифікація дає змогу геймерам замінити наявну реалізацію FSR2 на FSR3, впроваджуючи більш просунутий алгоритм масштабування.
All LukeFZ Paid mods has been leaked updated 24/12/2013
Santa is here https://t.co/7xux0WSz4P
— PC_Focus 🔴 (@PC_Focus_) December 24, 2023
Мод підтримується наступними іграми:
- The Last of Us Part I
- Dead Space (2023)
- Hogwarts Legacy
- MS-Man Remastered
- UNCHARTED: Legacy of Thieves
- HITMAN World of Assassination
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Remnant II
- Cyberpunk 2077
- Alan Wake 2
- Dying Light 2
- Watch Dogs: Legion
- Metro Exodus Enhanced
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Ready Or Not
- Assassin’s Creed Mirage
Враховуючи наскільки короткий офіційний список AMD підтримки FSR3, попри те, що ця технологія була запущена майже чотири місяці тому, це значне збільшення кількості підтримуваних ігор. Щобільше, цей мод уможливлює генерацію кадрів навіть для користувачів NVIDIA, заблокованих від використання DLSS Frame Generation.
Звичайно, неофіційні модифікації зазвичай не забезпечують повний досвід, і користувачі повідомляють про багато проблем. Версія, що витекла, не є фінальною, і LukeFZ все ще працює над покращенням підтримки та додаванням ігор, передає Videcardz.