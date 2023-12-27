Неофіційний мод дає доступ до апскейлінга AMD FSR3 в офіційно непідтримуваних іграх

Мод від розробника LukeFZ став доступним у мережі. Цей інструмент призначено для інтеграції технології апскейлінгу AMD FidelityFX Super Resolution 3 в ігри, які вже мають підтримку FSR2. Ця модифікація дає змогу геймерам замінити наявну реалізацію FSR2 на FSR3, впроваджуючи більш просунутий алгоритм масштабування.

All LukeFZ Paid mods has been leaked updated 24/12/2013 Santa is here https://t.co/7xux0WSz4P — PC_Focus 🔴 (@PC_Focus_) December 24, 2023

Мод підтримується наступними іграми:

The Last of Us Part I

Dead Space (2023)

Hogwarts Legacy

MS-Man Remastered

UNCHARTED: Legacy of Thieves

HITMAN World of Assassination

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant II

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Dying Light 2

Watch Dogs: Legion

Metro Exodus Enhanced

STAR WARS Jedi: Survivor

Ready Or Not

Assassin’s Creed Mirage

Враховуючи наскільки короткий офіційний список AMD підтримки FSR3, попри те, що ця технологія була запущена майже чотири місяці тому, це значне збільшення кількості підтримуваних ігор. Щобільше, цей мод уможливлює генерацію кадрів навіть для користувачів NVIDIA, заблокованих від використання DLSS Frame Generation.

Звичайно, неофіційні модифікації зазвичай не забезпечують повний досвід, і користувачі повідомляють про багато проблем. Версія, що витекла, не є фінальною, і LukeFZ все ще працює над покращенням підтримки та додаванням ігор, передає Videcardz.