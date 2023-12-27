Новини Ігри 27.12.2023 о 10:17 comment views icon

Неофіційний мод дає доступ до апскейлінга AMD FSR3 в офіційно непідтримуваних іграх

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Неофіційний мод дає доступ до апскейлінга AMD FSR3 в офіційно непідтримуваних іграх

Мод від розробника LukeFZ став доступним у мережі. Цей інструмент призначено для інтеграції технології апскейлінгу AMD FidelityFX Super Resolution 3 в ігри, які вже мають підтримку FSR2. Ця модифікація дає змогу геймерам замінити наявну реалізацію FSR2 на FSR3, впроваджуючи більш просунутий алгоритм масштабування.

Мод підтримується наступними іграми:

  • The Last of Us Part I
  • Dead Space (2023)
  • Hogwarts Legacy
  • MS-Man Remastered
  • UNCHARTED: Legacy of Thieves
  • HITMAN World of Assassination
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Remnant II
  • Cyberpunk 2077
  • Alan Wake 2
  • Dying Light 2
  • Watch Dogs: Legion
  • Metro Exodus Enhanced
  • STAR WARS Jedi: Survivor
  • Ready Or Not
  • Assassin’s Creed Mirage

Враховуючи наскільки короткий офіційний список AMD підтримки FSR3, попри те, що ця технологія була запущена майже чотири місяці тому, це значне збільшення кількості підтримуваних ігор. Щобільше, цей мод уможливлює генерацію кадрів навіть для користувачів NVIDIA, заблокованих від використання DLSS Frame Generation.

Звичайно, неофіційні модифікації зазвичай не забезпечують повний досвід, і користувачі повідомляють про багато проблем. Версія, що витекла, не є фінальною, і LukeFZ все ще працює над покращенням підтримки та додаванням ігор, передає Videcardz.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати