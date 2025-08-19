Новини Кіно 19.08.2025 comment views icon

Netflix подовжив "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезон — детективний серіал з 90% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Netflix подовжив "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезон — детективний серіал з 90% на Rotten Tomatoes
Серіал "Відділ нерозкритих справ" отримає 2-й сезон / Netflix

Серіал “Відділ нерозкритих справ” отримав високі оцінки від критиків та два місяці перебував у топі переглядів Netflix, тож не дивно, що оголошення про продовження не забарилось.

“Відділ нерозкритих справ” — це серіал в жанрі кримінального трилеру та детективу, заснований на серії романів Юссі Адлера-Олсена. В центрі сюжету перебуває видатний і саркастичний детектив Карл Морк, якого через зарозумілість і зухвале ставлення до колег поряд із жахливим інцидентом, що призвів до смерті молодого копа та травми для іншого детектива, відправляють керувати командою слідчих-невдах у підрозділі старих нерозкритих справ (Відділ Q) в Единбурзі. Зрештою детективи успішно розслідують справу зниклої прокурорки Мерріт Лінгард.

Netflix подовжив детективний серіал "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезонNetflix подовжив детективний серіал "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезонNetflix подовжив детективний серіал "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезон

Передумова дещо нагадує інше хітове шоу, але від Apple, під назвою “Повільні коні”, яке подовжили одразу на 6-й та 7-й сезони. П’ятий дебютує восени, тож шанувальникам жанру точно не доведеться сумувати.

“Відділ Q, читайте як Слау-Хаус, звалище для пошарпаних шпигунів з серіалу “Повільні коні”. Карла Морка, читайте як Джексона Лемба”, — писав у своїй рецензії Telegraph.

Скотт Френк (“Ферзевий гамбіт”) написав сценарій і взяв на себе режисуру, тоді як шоуранерами від Netflix виступили Мона Куреші та Манда Левін.

“Ми з нетерпінням чекаємо повернення до Карла Морка та його групи невдах у “Відділі Q”. Скотт Френк подарував нам найкращі у своєму класі історії та захопив глядачів Netflix у всьому світі. Нам не терпиться побачити, що Морк та його команда розкриють у другому сезоні… Единбург, ми повернулися”, — сказали Куреші та Левін в заяві.

Перший сезон серіалу “Відділ нерозкритих справ” вийшов у травні й отримав 88% від критиків та 90% від глядачів на Rotten Tomatoes. Дата виходу другого ще не оголошена, але, очевидно, що свою головну роль повторить Метью Ґуд, багатьом відомий за роллю у супергеройському фільмі Зака ​​Снайдера “Хранителі” (2009).

П’ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходу

Джерело: Variety

Популярні новини

arrow left
arrow right
Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)
Глядачі обвалили рейтинг серіалу «Залізне серце» від Marvel до 32% на Rotten Tomatoes — ще до виходу перших епізодів
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Марк Фрост, співавтор «Твін Пікс», заперечує продовження серіалу без Девіда Лінча
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Аліси в Прикордонні» — Sci-Fi трилеру Netflix про ігри на виживання
«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»
Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом
Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
Космічна «Гра престолів»: на Apple TV+ стартував третій сезон Sci-Fi серіалу «Фундація» з ідеальними 100% від Rotten Tomatoes
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
На Netflix вийшов другий сезон "Венздей" — з першими 4 епізодами
Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з фільму Рідлі Скотта 1979 року — всього одним дзвінком
Тизер і дата виходу 3-го сезону «Вторгнення» / Invasion — Sci-Fi драми Apple TV+ про нашестя інопланетян
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
«Найкраще , що він зробив»: продюсерка Девіда Лінча розповіла про незняту «Незаписану ніч»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати