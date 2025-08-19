Netflix подовжив "Відділ нерозкритих справ" на 2-й сезон — детективний серіал з 90% на Rotten Tomatoes

Серіал "Відділ нерозкритих справ" отримає 2-й сезон / Netflix

Серіал “Відділ нерозкритих справ” отримав високі оцінки від критиків та два місяці перебував у топі переглядів Netflix, тож не дивно, що оголошення про продовження не забарилось.

“Відділ нерозкритих справ” — це серіал в жанрі кримінального трилеру та детективу, заснований на серії романів Юссі Адлера-Олсена. В центрі сюжету перебуває видатний і саркастичний детектив Карл Морк, якого через зарозумілість і зухвале ставлення до колег поряд із жахливим інцидентом, що призвів до смерті молодого копа та травми для іншого детектива, відправляють керувати командою слідчих-невдах у підрозділі старих нерозкритих справ (Відділ Q) в Единбурзі. Зрештою детективи успішно розслідують справу зниклої прокурорки Мерріт Лінгард.

Передумова дещо нагадує інше хітове шоу, але від Apple, під назвою “Повільні коні”, яке подовжили одразу на 6-й та 7-й сезони. П’ятий дебютує восени, тож шанувальникам жанру точно не доведеться сумувати.

“Відділ Q, читайте як Слау-Хаус, звалище для пошарпаних шпигунів з серіалу “Повільні коні”. Карла Морка, читайте як Джексона Лемба”, — писав у своїй рецензії Telegraph.

Скотт Френк (“Ферзевий гамбіт”) написав сценарій і взяв на себе режисуру, тоді як шоуранерами від Netflix виступили Мона Куреші та Манда Левін.

“Ми з нетерпінням чекаємо повернення до Карла Морка та його групи невдах у “Відділі Q”. Скотт Френк подарував нам найкращі у своєму класі історії та захопив глядачів Netflix у всьому світі. Нам не терпиться побачити, що Морк та його команда розкриють у другому сезоні… Единбург, ми повернулися”, — сказали Куреші та Левін в заяві.

Перший сезон серіалу “Відділ нерозкритих справ” вийшов у травні й отримав 88% від критиків та 90% від глядачів на Rotten Tomatoes. Дата виходу другого ще не оголошена, але, очевидно, що свою головну роль повторить Метью Ґуд, багатьом відомий за роллю у супергеройському фільмі Зака ​​Снайдера “Хранителі” (2009).

Джерело: Variety