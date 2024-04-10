Netflix роздає гранти: українці можуть отримати $10 тис. на розробку сценарію до кіно

Українська кіноакадемія та Netflix запустили програму підтримки українських кінематографістів. Вона отримала назву «Грантова Програма: Розробка сценаріїв та ексклюзивні онлайн сесії з експертами EAVE».

Основна мета цього проєкту – допомоги українським авторам в Україні та по всьому світу (які постраждали або були переміщені через війну) у продовженні та розвитку їхньої роботи. Програма передбачає, що 20 найкращих проєктів отримають по $10 тис. на розробку сценарію кінопроєкту із командою зі сценариста та продюсера, які мають бути громадянами України. Наприкінці програми Українська кіноакадемія перекладе всі сценарії англійською мовою.

До участі у програмі приймаються оригінальні повнометражні ігрові фільми, тривалістю 70 хвилин і більше, що на момент подання заявки знаходяться на стадії розробки. Один сценарист може подати максимум один проєкт. Один продюсер може брати участь лише в одному поданому проєкті.

Зацікавлені учасники можуть подати заявки до 17 квітня 2024 року. З повним текстом Регламенту програми та вимогами до заявників можна ознайомитися за наступним посиланням. Проєкти оцінюватимуть чотири міжнародні галузеві експерти. Вони не мають права подавати власні роботи до участі.

Зазначається, що для грантоотримувачів проведуть серію ексклюзивних онлайн-сесій з експертами EAVE, під час яких обговорюватимуться основні тенденції індустрії. Також відбудуться індивідуальні сесії від EAVE з розробки сценарію та розвитку проєкту, де розглянуть стратегії щодо фінансування та маркетингу.