Netflix витратить $2,5 млрд на виробництво корейських серіалів та фільмів протягом наступних 4-х років

Про майбутні інвестиційні плани компанії оголосили під час зустрічі між президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і співдиректором Netflix Тедом Сарандосом у Вашингтоні, повідомляє THR.

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Близько $2,5 млрд протягом наступних чотирьох років спрямують на виробництво корейських серіалів, фільмів і шоу. За даними компанії, ці інвестиції вдвічі перевищуватимуть витрати Netflix у Кореї з моменту локального запуску стримінгу у 2016 році.

«Ми впевнені, що корейська креативна індустрія й надалі розповідатиме чудові історії. Не сумніваюся, що наші інвестиції зміцнять довгострокове партнерство з Кореєю та корейською креативною екосистемою», – сказав Сарандос.

Останніми роками південнокорейське кіно та музика здобули всесвітню популярність завдяки приголомшливому успіху K-pop виконавців (BTS і Blackpink), а також таких фільмів, як оскароносні «Паразити». Netflix взявся за корейський контент у 2016 році, коли проінвестував науково-фантастичну екшн-драму «Окча» / Okja корейського режисера Пон Чжун Хо вартістю $50 млн.

Відтоді стримінг випустив чимало корейського контенту, який здобув міжнародне визнання – серіали «Милий дім», «Гра в кальмара», «Поклик пекла», реаліті-шоу «100 атлетів» та художній фільм «Вбити Пок-сун». «Гра в кальмара» і досі утримує рекорд як найпопулярніше шоу в історії Netflix – глядачі витратили 1,65 мільярда годин на перегляд першого сезону, який вийшов у 2021 році.

Згідно з даними Netflix, у 2022 році понад шість із 10 глядачів дивилися на сайті програму південнокорейського виробництва. Разом з тим збільшилася клієнтська база стримінгу в Азії, де зростання сектору преміального відео все ще перебуває у розпалі.

Минулого року стримінг випустив 29 ексклюзивних корейських драм, 6 з яких увійшли до переліку 10 найпопулярніших назв в Азійсько-тихоокеанському регіоні у 2022 році, згідно з даними регіональної консалтингової компанії MPA. Загалом на корейські драми припадало 28% загальної кількості глядачів у регіоні, на американські серіали – 25%, американські фільми 12%, японські аніме – 10%.

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Однак Netflix навряд чи самотній у своєму оптимістичному настрої на корейський сектор контенту. Disney+, Amazon Prime Video та Apple TV+, а також внутрішні потокові сервіси Кореї, включаючи операторів Tving і Wavve, витрачають значні кошти на придбання та виробництво оригінального корейського контенту. Згідно з останніми даними уряду, у 2021 році експорт контенту з країни, включаючи музику, фільми та відеоігри, досяг рекордного рівня в $12,4 млрд.