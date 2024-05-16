Netflix замовив «додаткові епізоди» для серіалу «Проблема 3 тіл»

Точну кількісь епізодів та сезонів обіцяють оголосити «пізніше».

Netflix оголосив, що «поновив» серіал «Проблема 3 тіл» і замовив додаткові епізоди — однак не анонсував розширення, як другий повноцінний сезон. Один з творців шоу Девід Беніофф у квітневому інтерв’ю зазначав, що для «епічного завершення» серіалу знадобиться «три-чотири сезони».

Як Беніофф, так і Д.Б. Вайс подовжили свою угоду, укладену з Netflix ще у 2019 році. Наразі обидва працюють над історичною драмою «Смерть від блискавки» / Death by Lightning, що розповідає про вбивство президента США Джеймса Гарфілда.

Серіал «Проблема 3 тіл», заснований на романах Лю Цісіня, розповідає про групу вчених, яка об’єднує зусилля з урядом, аби протистояти великій загрозі для людства, викликаній помилковим рішенням, прийнятим молодою жінкою в Китаї у 1960-х роках.

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До акторського складу увійшли Ейза Гонсалес, Йован Адепо, Розалінда Чао, Джесс Хонг, Марло Келлі, Алекс Шарп, Сі Шімука, Зін Ценг, Саамер Усмані, Бенедикт Вонг, а також колеги Вайса та Беніоффа по «Грі престолів» Джон Бредлі, Ліам Канінгем та Джонатан Прайс.

«Проблема 3 тіл» дебютував у березні та протягом трьох тижнів очолював топ-10 серіалів на Netflix. Серіал оцінили у 79% на Rotten Tomatoes — наша рецензія нижче за посиланням: