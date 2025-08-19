banner
Невипущена NVIDIA Titan Ada на відео: два роз’єми 12VHPWR з перехідником на шість 8-pin

Невипущена NVIDIA Titan Ada на відео: два роз'єми 12VHPWR з перехідником на шість 8-pin
Прототип адаптера живлення Nvidia з шістьма 8-контактними рох'ємами / TouTube der8auer

Кілька місяців тому відомий ентузіаст der8auer показав відеокарту RTX Titan Ada. Це модель лінійки Ada Lovelace, яка мала повністю задіяти потенціал GPU AD102, але NVIDIA так і не випустила її.

Очікувалося, що відеокарта RTX Titan Ada отримає 18432 ядра та 48 ГБ відеопам’яті. Хоча ця версія так і не з’явилася на ринку, робочий прототип із подвійними роз’ємами 12VHPWR справді існує. І тепер можна побачити унікальний адаптер, який постачався з нею. Він дозволяв зробити карту сумісною зі старішими блоками живлення без підтримки стандартів ATX 3.0/3.1.

Серія Titan завжди пропонувала найпотужніші графічні прискорювачі NVIDIA для звичайних користувачів. Починаючи з RTX Titan 2018 року, компанія відмовилася від окремої лінійки Titan і зробила ставку на серію 90-класу — RTX 3090, а тепер і RTX 5090. Саме RTX Titan Ada мала стати новим флагманом сімейства Ada Lovelace, перевершивши навіть RTX 4090. Це була найбільша референсна відеокарта NVIDIA за всю історію, але, на жаль, її так і не випустили.

Вся ця потужність вимагала колосального енергоживлення, і Titan Ada була до цього готова. Замість одного роз’єму живлення вона отримала два 12VHPWR, що теоретично дозволяє постачати їй до 1200 Вт енергії. Утім, через обмеження драйверів і BIOS, під час тестів der8auer зміг вичавити з карти максимум 600 Вт у режимі розгону. У своєму останньому відео він детально розібрав систему живлення Titan Ada й зосередився на доволі цікавому елементі — загадковому перехіднику з двох 12VHPWR у шість 8-контактних PCIe.

Цей адаптер здатний приймати живлення від шести стандартних 8-контактних роз’ємів, тобто до 900 Вт, і подавати його на два роз’єми  12VHPWR. Примітно, що він не має системи балансування навантаження та сенсорних контактів, тож відеокарта працює незалежно від того, скільки 8-контактних кабелів фактично підключено. Der8auer наочно продемонстрував це, від’єднуючи роз’єми один за одним під час роботи карти — вона не вимкнулася навіть тоді, коли залишилися лише два.

За конструкцією адаптер Titan Ada помітно жорсткіший, ніж сучасний перехідник 12V-2×6 → 4×8-pin, який постачається з RTX 5090. Хоча “розумної” електроніки там теж немає, у адаптера RTX 5090 хоча б є додатковий провід, що відстежує підключення всіх роз’ємів — чого немає у Titan Ada. Це можна пояснити його прототипним статусом. Крім того, кабелі Titan-адаптера були довшими й не мали обплетення.

Попри це, der8auer відзначив якісну збірку адаптера. Він виготовлений як єдина пластикова деталь, а не з кількох з’єднаних елементів. Це свідчить, що NVIDIA просунулася досить далеко в процесі розробки та фіналізації. Це підтверджує і маркування на платі — “20220121”, тобто 21 січня 2022 року. Це означає, що адаптер існував приблизно за дев’ять місяців до релізу RTX 4090, і NVIDIA серйозно розглядала його для масового ринку. Чому компанія зрештою відмовилася — залишилося загадкою.

Залишається очевидним, що рано чи пізно з’явиться відеокарта, яка потребуватиме понад 600 Вт живлення. Тоді NVIDIA може знову повернутися до подвійних 16-контактних конекторів, але вже у вдосконаленому форматі 12V-2×6.

Джерело: tomshardware

