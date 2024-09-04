Ноутбук Samsung Galaxy Book5 Pro 360: Intel Core Ultra 200, сенсорний екран та 25 годин роботи

Samsung представила ноутбук Galaxy Book5 Pro 360, сертифікований Copilot+ PC з процесорами Intel Core Ultra 200.

Ноутбук отримав 47 TOPS продуктивності штучного інтелекту завдяки вбудованому у процесор NPU. Компанія каже про «понад 300 функцій ШІ у понад 100 програмах для творчості, продуктивності, ігор і розваг». Серед них Microsoft Phone Link для доступу до екрана телефона, функції Galaxy AI Circle to Search with Google, Chat Assist, Live Translate тощо.

Samsung заявляє про підвищення графічної продуктивності на 17% з вбудованою у процесор відеокартою Intel ARC. Ноутбук виводить зображення на дисплей Dynamic AMOLED 2X 3K 120 Гц із технологією Vision Boosterision Booster, яка покращує видимість на вулиці та зменшує відблиски, і 10-точковою мультисенсорною поверхнею з підтримкою S Pen від Galaxy.

Нові Samsung Galaxy Book5 Pro 360 здатний працювати до 25 годин у режимі відтворення відео. Для поповнення запасу енергії передбачене «супершвидке заряджання». Підтримувати швидкий мережевий зв’язок допомагає Wi-Fi 7. Чотири динаміки з технологією Dolby Atmos доповнює вдосконалений низькочастотний динамік.

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Samsung називає тонкий та легкий ноутбук ультрапортативним. Серія Galaxy Book5, представлена ​​у двох різних кольорах, сірому та сріблястому. Ноутбук вперше має адаптивну сенсорну панель, «що підвищує комфорт» та запобігає випадковим натисканням. Galaxy Book5 Pro 360 захищений у реальному часі Samsung Knox, багаторівневою платформою безпеки даних Samsung. Ноутбук буде доступний на деяких ринках у вересні.

Джерела: Samsung, TechPowerUp

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