Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+ дата релізу)

Cronos: The New Dawn / Bloober Team

Польська Bloober Team оголосила дату релізу свого survival horror про постапокаліпсис Cronos: The New Dawn — гра вийде 5 вересня. Але найцікавіше, що вони показали розширений геймплей.

Разом з трейлером автори рімейку Silent Hill опублікували 35 хвилин ігрового процесу. Це вже вдруге, коли нам показують його деталі, але тоді було видно всього 2 хвилини. Наразі ми можемо більше побачити ворогів, систему мандрів крізь час та прокачку.

За сюжетом, головний герой Мандрівник — він одягнений в щось, схоже перші водолазні костюм або навіть на людину-батискаф. Припускаю такий старий сетинг обрали не випадково, адже події відбуваються в постапокаліптичній Польщі 1980х років. Навколо всесвіт заповнений огидними монстрами, які можуть зливатися один в одного, якщо їх не спалити. Проте вони з’явилися не нізвідки — вороги стали заручниками часової петлі після катастрофи. І отут на сцену виходить Мандрівник, який має через стрибки в часі врятувати тих, хто несправедливо загинув жахливою смертю.

Якщо подивитися і трейлер, і геймплей кольори та атмосфера нагадує Silent Hill 2. Власне Bloober Team не приховує, що надихалася рімейком, який сама і випустила. Команда каже, що Cronos має ДНК культової франшизи, але не повторює її. Розробники обіцяють інший підхід до жахів, сюжет якого триватиме орієнтовно 16 годин.

Вперше Cronos: The New Dawn анонсували у жовтні 2024 року, а тепер відома дата релізу — 5 вересня 2025 року. Тайтл вийде на ПК, PS5 та Xbox Series X|S, а також на Nintendo Switch 2. Разом з тим в Steam стартували передзамовлення: звичайне видання (₴1 599) та Deluxe (₴1 899). Розширене включає 48 годин раннього доступу та різні косметичні бонуси.

Джерело: Nintendo Direct