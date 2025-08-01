Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"

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Apple розробляє технологію, яка дозволить екранам автоматично підбирати необхідний кут огляду залежно від рухів користувача.

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Нещодавно в інтернеті з’явилася патентна заявка Apple з доволі простою назвою — “Display Device”. Вона описує не зовсім звичний спосіб фокусування гнучких екранів на необхідному об’єкті. Згідно з текстом заявки, згин планується здійснювати не вручну, а автоматично за допомогою одного або кількох процесорів та набору приводів і сенсорів. Процесори визначатимуть положення об’єкта, на який необхідно сфокусувати екран, а механіка відповідатиме за фізичне його позиціювання

“Розташування вмісту екрана визначається і коригується так, щоб його було добре видно з позиції користувача”, — пояснюється в заявці.

Приклад сценарію використання ілюструється великим вигнутим екраном, схожим на той, що використовується в Apple iMac. Екран, залежно від положення спостерігача, має розпрямлятися до пласкої форми й, за необхідності, повертатись у початкове положення. Таким чином досягається оптимальний кут огляду, і зображення на екрані розташовується під максимально прямим кутом до очей. Також зазначається, що в екрана має бути дві окремі конфігурації гнучкості. Перша — для автоматичного згинання, друга — для транспортування.

Як і в більшості патентів, основну увагу в тексті приділено технічним деталям — таким як приводи, сенсори тощо. Однак також згадується можливість програмного керування гнучкістю. Наразі не відомо, чи буде технологія застосована саме в iMac. Цілком можливо, що Apple планує використати гнучкий екран у майбутніх екранах для розумного дому, наприклад.

Джерело: Apple Insider