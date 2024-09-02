Підроблений AMD Ryzen 7 7800X3D з OLX — чим відрізняється від справжнього

Ютубер der8auer придбав «з рук» чип AMD Ryzen 7 7800X3D, який виявився неробочою, але дуже схожою імітацією. «Процесор» придбаний на OLX в Румунії.

Der8auer вирішив перекупити цей виріб у жертви шахраїв та зняв відео, в якому пояснює, як швидко визначити, чи щось не так з процесором. на початку він спробував перевірити мультиметром, чи є в процесорі будь-які з’єднання на платі, але жодне не працювало.

Першою ознакою підробки стала відсутність герметика на конденсаторах навколо IHS (Integrated Heat Spreader, розподільник тепла, або «кришка»). Унікальний дизайн корпусу AM5 дозволяє AMD розміщувати навколо нього конденсатори, на деяких моделях вони додатково закріплені герметиком. Зі всіх Ryzen 7000 він є лише на конденсаторах серії X3D та відсутній на інших процесорах. Також він є на чипах покоління Ryzen 9000.

На конкретному «чипі» конденсатори були помітно чистими. Крім того, колір друкованої плати підробленого 7800X3D більш блакитний порівняно з типовим зеленим відтінком справжнього процесора Ryzen 7000 AM5. Однак ця ознака не стосується серії 9000, плати яких теж синіші. Професійним тренованим оком Der8auer також побачив, що плата тонша, ніж має бути. Ось які зовнішні ознаки підробки він помітив:

Відсутність герметика на конденсаторах

Синій колір плати замість зеленого

Товщина плати 0,964 мм замість 1,308 мм

Виконання розсіювача низької якості

Невирівняні мітки та неправильний шрифт

Як і очікувалося, підробка не працювала. Ентузіаст розібрав її та довів, що працювати це не могло ніяк, а дизайн виробу був досить старанною, хоча й не бездоганною підробкою. Розсіювач тепла був спеціально створений для підробки — його стовщення знизу імітують відсутні кристали процесора. Радіатор, відповідно, був встановлений на порожню плату.

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Загалом імітацію можна назвати якісною. З першого неуважного погляду все ніби на своїх місцях, навіть серійний номер на коробці збігався з номером фальшивого процесора. Однак все ж шахраї не ідеально відтворили кожну деталь.

Процесор Ryzen 7 7800X3D став об’єктом підробки через велику популярність. Уникнути помилки покупцю може допомогти ретельний огляд з вимогою додаткових фото, та порівняння їх зі справжнім чипом. Також не варто вести будь-які переговори з продавцем поза платформою, наприклад, в месенджерах.

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Джерело: VideoCardz

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