tradfi
Новини ШІ 16.02.2026 comment views icon

Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Furnitura-ua

Вчені з Університету Нью-Гемпширу використали ШІ для пошуку нових магнітних матеріалів і виявили 25 невідомих раніше з’єднань. 


Науковці за допомогою ШІ створили базу даних, що містить наразі 67 573 магнітних матеріалів, з яких 25 раніше були невідомі. Зазначається, що нові матеріали зберігають магнітні властивості за високих температур, що є ключовою умовою для використання у багатьох практичних випадках.

“Прискоривши відкриття екологічно чистих магнітних матеріалів, ми зможемо знизити залежність від рідкісноземельних елементів, зменшити вартість електромобілів та систем відновлюваної енергії, а також зміцнити виробничу базу США”, — пояснює провідний автор дослідження, фізик Суман Ітані. 

Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів
Схема процесу створення та аналізу бази даних магнітних матеріалів/Nature

Нова база даних покликана полегшити вивчення дослідниками широкого спектра магнітних матеріалів, які лежать в основі багатьох сучасних технологій, від смартфонів та медичних приладів до електрогенераторів та електрокарів. Сучасні потужні постійні магніти значною мірою залежать від видобутку та постачання дорогих рідкісноземельних елементів, які стає все складніше видобувати. Наразі поки жодне з відомих магнітних з’єднань не замінило широко використовувані магніти, виготовлені на основі рідкісноземів.

“Ми вирішуємо одне з найскладніших завдань у матеріалознавстві — пошук екологічно стійких альтернатив постійним магнітам, — і ми оптимістично налаштовані, вважаючи, що наша експериментальна база даних і технології штучного інтелекту, що розвиваються, дозволять досягти цієї мети”, — зазначає співавтор дослідження, науковий співробітник з фізики та хімії Ібо Чжан.

Дослідники зазначають, що навчили систему ШІ читати та “розуміти” наукові матеріали, створені протягом багатьох десятиліть. Система вилучає ключові  експериментальні дані та додає їх у комп’ютерні моделі, які визначають, чи матеріал має магнітні властивості та яку кількість тепла він здатен витримати, перш ніж втратить ці властивості. Результати об’єднуються у базі даних, яка дозволяє науковцям швидко знаходити перспективних кандидатів.


ITC писав, що Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі. Водночас дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США виявили у звичайному графіті унікальний надпровідник, який одночасно діє як магніт.

Новий сплав знижує енергоспоживання електроніки та позбавляє потреби у зовнішних магнітах

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Джерело: ScitechDaily

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії
Viber додав у месенджер 5 асистентів з ШІ: є кухар, всезнайко та редактор
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Microsoft Copilot навчився надсилати нагадування: лише на смартфон і з вашого дозволу
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Гуру з ChatGPT: коучі самодопомоги беруть захмарні гроші за спілкування зі своїми копіями
МЗС України припинило використання ШІ-речниці Вікторії через неефективність
ШІ-бульбашка здувається: Dell відмовляється від AI-маркетингу ноутбуків
У розвинених країнах ШІ використовують вдвічі менше: 40% людей у США проти 84% у Нігерії
ASUS та GoPro створили ProArt PX13 — захищений ШІ-ноутбук для творців контенту
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Програма Winslop для очищення Windows 11 базується на відкритому скрипті Remove Windows AI та пропонує більше функцій
У Нью-Йорку закрили міський чатбот, який коштував $600 000: він радив порушувати закони
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати