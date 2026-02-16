Новий ШІ виявив 25 невідомих раніше магнітних матеріалів

Вчені з Університету Нью-Гемпширу використали ШІ для пошуку нових магнітних матеріалів і виявили 25 невідомих раніше з’єднань.





Науковці за допомогою ШІ створили базу даних, що містить наразі 67 573 магнітних матеріалів, з яких 25 раніше були невідомі. Зазначається, що нові матеріали зберігають магнітні властивості за високих температур, що є ключовою умовою для використання у багатьох практичних випадках.

“Прискоривши відкриття екологічно чистих магнітних матеріалів, ми зможемо знизити залежність від рідкісноземельних елементів, зменшити вартість електромобілів та систем відновлюваної енергії, а також зміцнити виробничу базу США”, — пояснює провідний автор дослідження, фізик Суман Ітані.

Нова база даних покликана полегшити вивчення дослідниками широкого спектра магнітних матеріалів, які лежать в основі багатьох сучасних технологій, від смартфонів та медичних приладів до електрогенераторів та електрокарів. Сучасні потужні постійні магніти значною мірою залежать від видобутку та постачання дорогих рідкісноземельних елементів, які стає все складніше видобувати. Наразі поки жодне з відомих магнітних з’єднань не замінило широко використовувані магніти, виготовлені на основі рідкісноземів.

“Ми вирішуємо одне з найскладніших завдань у матеріалознавстві — пошук екологічно стійких альтернатив постійним магнітам, — і ми оптимістично налаштовані, вважаючи, що наша експериментальна база даних і технології штучного інтелекту, що розвиваються, дозволять досягти цієї мети”, — зазначає співавтор дослідження, науковий співробітник з фізики та хімії Ібо Чжан.

Дослідники зазначають, що навчили систему ШІ читати та “розуміти” наукові матеріали, створені протягом багатьох десятиліть. Система вилучає ключові експериментальні дані та додає їх у комп’ютерні моделі, які визначають, чи матеріал має магнітні властивості та яку кількість тепла він здатен витримати, перш ніж втратить ці властивості. Результати об’єднуються у базі даних, яка дозволяє науковцям швидко знаходити перспективних кандидатів.





ITC писав, що Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі. Водночас дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США виявили у звичайному графіті унікальний надпровідник, який одночасно діє як магніт.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: ScitechDaily