Новий трейлер «Думками навиворіт 2» — знайомимось з Тривожністю, Хандрою та Конфузом у продовженні оскароносного мультфільму Pixar

Disney та Pixar випустять сиквел оскароносного анімаційного фільму Піта Доктера, який розповідав про 11-річну Райлі та її п’ять емоцій.

На цей раз до Радості, Печалі, Огиди, Страху та Гніву доєднаються кілька нових емоцій, символізуючи перехід дівчинки із дитинства до підліткового віку.

«Головна контора у голові Райлі зіштовхується з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для чогось вкрай несподіваного: нових Емоцій! Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза вже давно успішно працюють разом. Тому вони не знають, що відчувати, коли зʼявляється Тривожність. І, схоже, вона прийшла не сама», — йдеться у синопсисі.

Тривожність – це нестримна енергія, яка з ентузіазмом дбає про те, щоб Райлі була готова до всіх можливих негативних наслідків. Заздрість, хай і маленька, але точно знає, чого хоче — вона вічно заздрить всьому, що мають інші, і не соромиться тужити через це. Хандра додає Райлі ідеальну кількість підліткової апатії, коли відчуває, що їй це потрібно, а Конфуз любить залягти на дно, що нелегко для цього кремезного хлопця з яскравим рум’яним обличчям.

«‎Думками навиворіт» отримав схвальні відгуки критиків та глядачів і заробив $858 млн у світовому прокаті, а на премії «‎Оскар» у 2016-му році його відзначили як найкращий анімаційний фільм. Продовження мультфільму анонсували у 2022 році на Disney D23 Expo.

Режисером «Думками навиворіт 2» виступає Келсі Манн («Добрий динозавр»), а Мег Лефов, яка була співавтором сценарію першої частини, працює сценаристом.

В оригіналі персонажів озвучують Емі Полер («Індики: Назад в майбутнє»), Філліс Сміт («Офіс»), Льюїс Блек («Рок Дог»), Мая Гоук («Дивні дива»), Айо Едебірі («Ведмідь») та інші.

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В українських кінотеатрах мультфільм вийде 13 червня.

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