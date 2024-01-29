Новий трейлер фільму «‎Мисливці на привидів: Крижана імперія» — смертельний холод у Нью-Йорку, небезпечний лиходій і багато ностальгії

Фільм продовжує події «Мисливців на привидів: З того світу», який вийшов у 2021 році.

«Сім’я Спенглерів повертається до легендарної пожежної частини Нью-Йорка, щоб об’єднатися з оригінальними «Мисливцями за привидами», які створили надсекретну дослідницьку лабораторію, і врятувати світ від другого Льодовикового періоду», — йдеться в офіційному синопсисі.

«‎Крижана імперія», заснована на класичному фільмі Айвана Райтмана «Мисливці за привидами» 1984 року, є п’ятим фільмом у серії та слідує за «Мисливцями на привидів: З того світу» 2021 року, який зібрав понад $204 млн у всьому світі.

Серед акторського складу — Білл Мюррей, Керрі Кун, Пол Радд, Фін Вулфгард, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Логан Кім, Ден Ейкройд, Ерні Хадсон та Енні Поттс, а також Кумайл Нанджіані та Паттон Освальт.

Райтман виступає продюсером проєкту. Гіл Кенан став режисером та написав сценарій разом з Джейсоном Райтманом.

У січні Sony оголосила, що реліз фільму перенесений з 29-го на 22 березня 2024 року.