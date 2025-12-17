OCuLink у кожний ПК: Minisforum випустила карту розширення з роз’ємом для зовнішніх відеокарт

Карта Minisforum EOP4A з OCuLink

Компанія Minisforum, добре відома своїми міні-ПК, тихо запустила у продаж новий пристрій — адаптерну карту EOP4A з підтримкою OCuLink. Новинка орієнтована на користувачів міні-ПК і компактних систем, яким бракує повнорозмірних слотів PCIe для підключення зовнішніх відеокарт або швидких накопичувачів.

Характеристики Minisforum EOP4A

Minisforum позиціонує EOP4A як рішення без втрати якості сигналу під час роботи із зовнішніми відеокартами. Для цього в плату вбудували чип-редрайвер, який зменшує кількість помилок передавання даних і підтримує стабільність сигналу навіть за високих швидкостей.

EOP4A — це PCIe-OCuLink адаптер, який сумісний зі слотами PCIe x1, x4, x8 і x16. На задній панелі розміщено лише один порт OCuLink — інтерфейс SF-8612, який дозволяє напряму підключати зовнішні відеокарти, зокрема фірмовий eGPU-бокс Minisforum DEG1.

За умови підключення до PCIe 4.0 із 4, 8 або 16 лініями, адаптер забезпечує швидкість PCIe 4.0 ×4 з піковою пропускною здатністю 64 ГТ/с, що еквівалентно приблизно 7,88 ГБ/с. Карта також сумісна з системами на PCIe 5.0 — без зростання швидкості — та PCIe 3.0, де пропускна здатність зменшується вдвічі.

Формат адаптера компактний, він має розміри 40×80 мм. Minisforum обіцяє plug-and-play без встановлення драйверів. У комплекті є дві планки кріплення: низькопрофільна 8 см і повнорозмірна 12 см, що спрощує встановлення в різні корпуси.

Ціна

Карта Minisforum EOP4A вже доступний для замовлення в Європі зі знижкою.

Велика Британія — £69 (приблизно $93) замість заявлених £89

Єврозона — €55 (приблизно $65) замість €69

На американському сайті Minisforum адаптер уже з’явився в каталозі, але замовлення в США поки недоступні.

Джерело: notebookcheck