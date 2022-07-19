Intel Core i9-13900K у тестах – приріст продуктивності в синтетиці (10-35%) та іграх (4,5%) разом із зростанням енергоспоживання

У мережі з’явилися результати тестування майбутнього флагманського процесора Intel Core i9-13900K. Їх провів один з оглядачів, який зміг купити інженерний зразок чипа. Пристрій містить сукупно 24 обчислювальні ядра і підтримує 32 потоку інструкцій.

У синтетичних тестах інженерний зразок Intel Core i9-13900K (Raptor Lake) випереджає модель Core i9-12900KF (Alder Lake) приблизно на 10% в одноядерному режимі та більш ніж на 35% у багатоядерному режимі. Обидва чіпи виготовляються за нормами того самого техпроцесу і призначені для використання в рамках однієї й тієї ж платформи. Приріст багатоядерної продуктивності пояснюється збільшенням кількості ядер (в Core i9-13900K є 16 ядер Efficient). Водночас приріст продуктивності в одноядерному режимі пов’язаний із вищою робочою частотою – Raptor Lake може досягати частоти 5,5 ГГц.

Оглядач опублікував і другу частину тесту, де порівнювалася продуктивність в іграх. Тестування проводилося в Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise та PUBG. Також використовувалися тести продуктивності Final Fantasy Endwalker, CSGO, 3DMark Timespy та Firestrike. Як тестова платформа використовувалася материнська плата ASUS ROG Z690 Extreme з 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-6400 та відеокартою MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X.

Інженерний зразок Intel Core i9-13900K продемонстрував більшу продуктивність майже у всіх тестах. Найбільший приріст можна бачити в тестах, які активно використовують CPU, а також помітно зросла мінімальна частота кадрів в іграх – від 11% до 28% залежно від роздільної здатності. Якщо ж порівнювати середній приріст продуктивності в іграх при роздільній здатності 1080p, то зразок Core i9-13900K приблизно на 4,46% швидше.

Разом із приростом продуктивності спостерігається зростання енергоспоживання в іграх. Пікове енергоспоживання CPU виявилося вищим майже в кожному сценарії. Фактичні зміни енергоспоживання становили від -3 Вт до +44 Вт. Але в більшості ігор енергоспоживання виявилося вищим, незалежно від роздільної здатності.

Очікується, що офіційний анонс процесорів Intel Core 13-го покоління відбудеться у вересні, а на ринок вони надійдуть у жовтні.

Джерело: videocardz