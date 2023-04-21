Оновлення Dota 2 New Frontiers збільшує карту на 40%, додає нові локації та юніти

Одна з найпопулярніших кіберспортивних ігор Dota 2 отримала масштабне оновлення під назвою New Frontiers. Патч 7.33 приніс суттєве оновлення карти та низку інших змін.

Курс QA. Тобі платитимуть за те, що ти все ламатимеш . Хочу роботу мрії

Найголовніше нововведення – збільшення розмірів картки на 40%. Завдяки цьому у гравців з’являється додатковий простір для досліджень та збору ресурсів, що має урізноманітнити ігролад. При цьому ціль гри не змінилася, як і головні елементи. Доріжки залишилися на тій самій відстані одна від одної, а головні цілі, необхідні для перемоги, розташовані в центрі карти.

Крім зміни карти оновлення Dota 2 New Frontiers приносить нові локації, нових мінібосів Tormentor, нейтральних юнітів Watchers (дають огляд у певній ділянці), Lotus Pools, які генерують фрукти, нові предмети. Також патч 7.33 вносить зміни до системи підбору гравців та налаштування інтерфейсу для смужок здоров’я. Ще розробники внесли балансні виправлення до героїв, які стосуються практично кожного персонажа в Dota 2.

З повним переліком нововведень та змін оновлення New Frontiers можна ознайомитись за наступною адресою.

Джерело: The Verge