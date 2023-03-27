Ліцензія ARM може подорожчати в 10 разів або більше – Softbank хоче стягувати відрахування не від вартості чипів, а від ціни кінцевих пристроїв

Компанія Softbank, власник ARM, вже деякий час постає перед фінансовими труднощами та прагне збільшити прибуток від найціннішого активу — набору інструкцій ARM. Чипи з цією архітектурою зустрічаються майже у всіх мобільних споживчих пристроях, а останнім часом також використовуються в серверах та виробництві комп’ютерів. Пропонуючи нову модель ціноутворення, ARM прагне змінити принцип роботи своєї моделі ліцензування чипів.

Компанія висунула пропозицію, яка змінює порядок стягнення плати за ліцензування чипів. Відповідно до чинної моделі ARM стягує роялті в розмірі 1-2% в залежності від вартості чипа. Це означає, що коли виробники, такі як Qualcomm, використовують дизайн ARM в одній зі своїх SoC, таких як Snapdragon, вони платять роялті ARM в залежності від вартості процесора.

ARM збирається стягувати ліцензійні платежі на основі середньої ціни продажу кінцевих пристроїв – замість того, щоб стягувати плату з Qualcomm, ARM тепер вимагатиме відрахування з таких виробників, як Motorola та Samsung.

Середня ціна процесора для смартфона від Qualcomm складає $24, тоді як середня ціна смартфона, проданого в США, становила $299 у 2022 році. Виходячи з цього, ARM має намір збільшити свій прибуток у разі збереження сьогоднішнього відсотка.

У своєму звіті про доходи за третій квартал 2022 фінансового року компанія ARM повідомила про загальний дохід у розмірі $746 млн, що на 28% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – всі доходи пов’язані з ліцензуванням та ліцензійними платежами.

З огляду на те, що ARM утримує майже монополію на ринку мобільних пристроїв, а Apple майже завершила перехід на ARM на всіх платформах, зміна ліцензійної політики може відкрити двері на ринок для конкурентів, таких як RISC-V, якщо виробники визнають нову модель ARM занадто дорогою.

Джерела: Financial Times