Новини Кіно 18.07.2025 comment views icon

«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора
Шерон Стоун у фільмі «Основний інстинкт»

Автор «Основного інстинкту» Джо Естерхаз пише сценарій до перезапуску еротичного трилеру 1992 року, який описують як «анти-воук» фільм.

Згідно з Wrap, 80-річний Естерхаз уклав контракт на написання сценарію з Amazon MGM, який передбачає гонорар у $2 млн, який збільшать вдвічі, якщо фільм таки вийде.

«Тим, хто сумнівається, що 80-річний чоловік напише сексуальний еротичний трилер: чутки про мою кінематографічну імпотенцію перебільшені та ейджистські», — сказав Естерхаз у заяві.

Оригінальний фільм у жанрі детективного трилеру з елементами еротики вийшов у 1992 році з основним сюжетом, який обертався навколо любовного трикутника, створеного письменницею Катериною Трамелл, докторкою психіатрії Бет Гарнер та детективом Ніком Карреном. Фільм став найвідомішим в кар’єрі Шерон Стоун, завдяки сцені допиту, де її персонажка перекидає ногу на ногу, демонструючи відсутність спідньої білизни. Пізніше акторка заявляла, що відверті кадри були зняті без її згоди.

Кадри з фільму «Основний інстинкт»
Кадри з фільму «Основний інстинкт»

Неясно, чи повернеться в перезапуску персонаж Стоун,  Кетрін Трамелл, як було у випадку з запізнілим сиквелом 2006 року, який зняв Майк Кейтон-Джонс без участі Естерхаза. «Основний інстинкт 2» зазнав як критичного, так і касового провалу, повернувши лише половину бюджету. Оригінал натомість заробив $352 млн (понад $800 млн з урахуванням інфляції).

Кадри з фільму «Основний інстинкт»
Кадри з фільму «Основний інстинкт»

За словами особи, обізнаної з угодою, очікується, що перезапуск буде знятий в стилі «анти-воук» — протиставлення нині популярної лінії, яку використовують для позначення прогресивних ідей (інклюзивності, політкоректності тощо), тобто з поверненням до «традиційних» гендерних ролей і відсутністю навмисної різноманітності в касті.

Перший фільм зазнав критики з боку активістів через персонажа-бісексуала, якого показали психопатом-вбивцею, тоді як національна організація жінок назвала фільм «найбільш відверто мізогіністичним за останній час». Сам Естерхаз, коли йому діагностували рак горла, згодом перепрошував за «гламурне» зображення куріння в стрічці.

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Джерело: The Wrap, The Guardian

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