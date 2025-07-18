«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора

Шерон Стоун у фільмі «Основний інстинкт»

Автор «Основного інстинкту» Джо Естерхаз пише сценарій до перезапуску еротичного трилеру 1992 року, який описують як «анти-воук» фільм.

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Згідно з Wrap, 80-річний Естерхаз уклав контракт на написання сценарію з Amazon MGM, який передбачає гонорар у $2 млн, який збільшать вдвічі, якщо фільм таки вийде.

«Тим, хто сумнівається, що 80-річний чоловік напише сексуальний еротичний трилер: чутки про мою кінематографічну імпотенцію перебільшені та ейджистські», — сказав Естерхаз у заяві.

Оригінальний фільм у жанрі детективного трилеру з елементами еротики вийшов у 1992 році з основним сюжетом, який обертався навколо любовного трикутника, створеного письменницею Катериною Трамелл, докторкою психіатрії Бет Гарнер та детективом Ніком Карреном. Фільм став найвідомішим в кар’єрі Шерон Стоун, завдяки сцені допиту, де її персонажка перекидає ногу на ногу, демонструючи відсутність спідньої білизни. Пізніше акторка заявляла, що відверті кадри були зняті без її згоди.

Неясно, чи повернеться в перезапуску персонаж Стоун, Кетрін Трамелл, як було у випадку з запізнілим сиквелом 2006 року, який зняв Майк Кейтон-Джонс без участі Естерхаза. «Основний інстинкт 2» зазнав як критичного, так і касового провалу, повернувши лише половину бюджету. Оригінал натомість заробив $352 млн (понад $800 млн з урахуванням інфляції).

За словами особи, обізнаної з угодою, очікується, що перезапуск буде знятий в стилі «анти-воук» — протиставлення нині популярної лінії, яку використовують для позначення прогресивних ідей (інклюзивності, політкоректності тощо), тобто з поверненням до «традиційних» гендерних ролей і відсутністю навмисної різноманітності в касті.

Перший фільм зазнав критики з боку активістів через персонажа-бісексуала, якого показали психопатом-вбивцею, тоді як національна організація жінок назвала фільм «найбільш відверто мізогіністичним за останній час». Сам Естерхаз, коли йому діагностували рак горла, згодом перепрошував за «гламурне» зображення куріння в стрічці.

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Джерело: The Wrap, The Guardian