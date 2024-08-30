«Останній день AnandTech»: відомий сайт оглядів компонентів ПК закривається після 27 років роботи

Сайт AnandTech, який знають всі, хто цікавився процесорами компонентами настільних ПК останні 27 років, припиняє роботу. «Сьогодні останній день публікації AnandTech», — пише головний редактор Раян Сміт.

AnandTech створений Анандом Лалом Шимпі у 1997 році. Засновник покинув технічну журналістику 10 років тому.

Першою публікацією сайту став огляд процесора AMD K6, а останньою — огляд AMD Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. Сайт також має форум з понад 400 тис. користувачів та понад 40 млн повідомлень.

«За останню чверть століття багато чого змінилося – у 1997 році NVIDIA ще навіть не ввела термін «графічний процесор» – і нам пощастило спостерігати, як світ апаратного забезпечення продовжує розвиватися протягом цього періоду. Ми перейшли від коробчастих настільних комп’ютерів і ноутбуків, які сьогодні ми б милосердно класифікували як портативні настільні комп’ютери, до кишенькових комп’ютерів, і навіть найдешевший бюджетний пристрій ганьбить найшвидший ПК 1997 року». «Проте мало що триває вічно, і ринок технічної журналістики вже не такий, яким був колись, і вже ніколи не буде знову. Отже, AnandTech настав час завершити свою роботу, і дозволити наступному поколінню технічних журналістів зайняти своє місце в часі».

Сайт та його вміст певний час нікуди не подінуться — видавець Future PLC підтримуватиме його протягом невизначеного терміну. Матеріали AnandTech можна розглядати як докладний та авторитетний довідковий посібник. Форум теж працюватиме. Як альтернативу Раян Сміт порекомендував Tom’s Hardware, де працюють багато колишніх журналістів AnandTech.

Хоча Раян Сміт не вказав причин закриття AnandTech, про дещо можна здогадатися. Читачі помітили розширення тематики ITC.UA від комп’ютерів та гаджетів до кіно, серіалів, науки тощо. Якщо взяти пересічну публікацію про комп’ютерне «залізо», або навіть успішну публікацію, вона навряд чи збере стільки переглядів, як висловлювання Стівена Кінга, айтівець, якого упіймали на кордоні або практично будь-яка новина про серіал «Володар перснів». Якщо ж говорити про шкідливі косметичні процедури чи ядро Землі — цифри взагалі космічні.

Кількість переглядів кожного матеріалу можна побачити над його заголовком та порівняти самостійно. Сучасного читача цікавить ширший погляд на життя, роботу, техніку та розваги. Величезна популярність комп’ютерних компонентів 20 років тому зменшилася з розповсюдженням ноутбуків, смартфонів, ігрових консолей. Люди перестали порпатися у техніці, читачів цікавить її зручне використання: робота, перегляд фільмів, ігри. Обчислювальні пристрої стали потужними, різниця у продуктивності — не такою драматичною, як була колись. Втім, редакція ITC.UA продовжуватиме публікувати найцікавіші новини про процесори, відеокарти та інші компоненти, а також цікаві огляди техніки. — Андрій Русанов.

Онлайн-курс "Нотації BPMN" від Laba. Опануйте мову BPMN для візуалізації бізнес-процесів, щоб впорядкувати хаос у них. Після курсу ви точно знатимете, що саме обрати для розв’язання завдань вашого бізнесу. . Дізнатись більше

Джерело: AnandTech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.