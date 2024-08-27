Серіал «Володар перснів»: як Том Бомбаділ вчив Незнайомця чаклувати, а предки гобітів дізналися, що таке дім

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Актори серіалу «Володар перснів: Персні влади» розповіли, як Незнайомець-Істарі почне опановувати свою силу, а пращури гобітів замисляться над тим, щоб осісти.

Отже, у кінці першого сезону глядачі дізналися, що Незнайомець насправді є одним із могутніх Істарі — магічних агентів-Майар, посланих самими Валар для боротьби з загрозою Темного Лорда. Гарфутки Норі та Поппі вирушають разом з ним до пустелі Рун.

У подорожі Незнайомець знайде допомогу в особі легендарного Тома Бомбаділа, таємничого та могутнього мешканця лісів, якого зустріли Фродо з друзями на початку «Володаря перснів». Персонаж грає важливу роль у пошуках Незнайомцем свого справжнього «я» у другому сезоні.

«У першому сезоні багато часу, коли Незнайомець насправді не розуміє, як працює його енергія, і, отже, як вона впливає на Норі, Поппі та спільноту гарфутів. Таке відчуття, що Незнайомець робить ці речі випадково, а гарфути змушені на це реагувати. Але з Томом Бомбаділом таке відчуття, ніби його перевернули. Раптом Незнайомець уперше взаємодіє з істотою, яка стоїть на кілька кроків попереду нього, і робить випадкові речі, яких він не розуміє. «Він справді намагається наздогнати [Тома], намагається наслідувати йому… і тому, я думаю, це досить цікаве місце, щоб побачити Незнайомця. Ми не бачили його в цій зоні раніше, і було б цікаво спостерігати, як він справляється з усією загадкою», — розповів виконавець ролі незнайомця Деніел Вейман.

Але щось нове і важливе для себе знаходить не тільки він. Норі та Поппі, які розлучилися зі своєю родиною гарфутів, зможуть дослідити стурів — своїх далеких невисоких родичів. Це одне з трьох племен-попередників гобітів, відомих з першої книги «Володаря перснів». Стури та їхня осіла культура змушують гарфуток замислитися про спосіб життя свого племені.

«Поппі збентежена і бачить у цьому можливість, спосіб життя. Очевидно, що у них є відмінності, але безперечна схожість створює інтригу. Бачити, що вони не кочують, — це головне для неї, вона каже: «Вау, у вас є місце, місце, що вам належить!». Це те, що Поппі постійно шукає. Це її подорож протягом цього сезону, пошук місць та істот до яких вона належить», — розповідає виконавиця ролі Меган Річард. «Для Норі це ознака, що гарфути можуть одного дня отримати таке ж відчуття місця. Це справді відкриває їй очі на те, якою може бути її мета, окрім допомоги Незнайомцю», — додає Маркелла Кавена (Норі).

Отже, у цій подорожі усі отримають те, що визначить життя Незнайомця та гобітів, можливо, на тисячі років. Але на шляху персонажів чекають й нові загрози. Почати слідкувати за цими подіями можна буде вже післязавтра, 29 серпня, коли на Amazon Prime Video вийдуть перші три епізоди.

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Джерело: Gizmodo

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