«Падіння дому Ашерів‎» – готичний мінісеріал Майка Фленаґана, заснований на творах Едгара По, вийде на Netflix 12 жовтня

8-серійне шоу може стати «‎найпохмурішим» та останнім твором Фленаґана для Netflix.

Співпраця режисера з Netflix розпочалася у 2020 році з «Привидів будинку на пагорбі‎», та надалі поповнилася такими серіалами, як «Привиди маєтку Блай‎», «Опівнічна меса‎» та торішнім «Опівнічним клубом». Окрім тематичної схожості, в шоу подекуди дублюється акторський склад – і нова робота не стала виключенням.

Ось головний каст: Брюс Ґрінвуд, Карла Ґуджино, Мері МакДоннелл, Карл Ламблі, Марк Гемілл, Майкл Трукко, Т’Ніа Міллер, Паола Нуньєс, Генрі Томас, Кайлі Керран, Саманта Слоян, Рахул Колі, Кейт Сігел, Сауріян Сапкота, Зак Ґілфорд, Вілла Фіцджеральд, Кеті Паркер, Малкольм Ґудвін, Крістал Балінт, Ая Фурукава, Деніел Джун, Метт Бідел, Рут Кодд, Аннабет Гіш, Ігбі Рігні та Роберт Лонгстріт.

Заснований на однойменній історії Едгара Аллана По, серіал жахів розповідає про брата й сестру Родеріка (Брюс Ґрінвуд) і Медлін Ашер (Мері МакДоннелл), які управляють фармацевтичною компанією «Фортунато Фармасьютікалз», досягнувши привілеїв, влади та багатства дорогою ціною. Темне минуле родини зринає, коли починають вмирати їхні спадкоємці від рук таємничої жінки.

На превеликий жаль шанувальників, шоу може стати останнім з серії Фленаґана – принаймні на Netflix. Торік режисер із колегою Тревором Мейсі підписали ексклюзивну угоду з Amazon Studios, і зокрема працюють над адаптацією фантастичної епопеї Стівена Кінга «‎Темна вежа» у серіал.

Серіал «Падіння дому Ашерів‎» складатиметься з 8 епізодів та дебютує на Netflix 12 жовтня.

Трейлер (українською)