Пакистан вводить податок на відеокарти залежно від обсягу пам’яті

У Пакистані при покупці відеокарти до ціни додаються податок з продажу та податок на прибуток (загалом близько 36%). Це може значно збільшити кінцеву вартість, через що багато імпортних графічних процесорів заявлені за набагато нижчою ціною.

Щоб розв’язати цю проблему, Пакистан запроваджує новий податок, який оцінює вартість відеокарт на основі обсягу їхньої пам’яті. При цьому не має значення, яка саме модель ввозиться і чи є в цьому сенс. Такий крок спростить збір податків і певною мірою врівноважить заниження вартості.

Загалом обсяг пам’яті є гарним показником продуктивності відеокарти, але часто він призводить до невірних оцінок. Так, дивно було б бачити RTX 3070 8 ГБ з нижчою ціною, ніж RTX 3060 з 12 ГБ відеопам’яті, або Radeon RX 6500X с 8 ГБ тієї ж вартості, що й RTX 3070.

Митники повинні будуть повідомляти точні назви моделей відеокарт, що імпортуються для подальшого перегляду оцінки. Якщо хтось навмисно не замінить етикетку чи навіть усе упаковування, оцінити вартість відеокарти буде відносно легко. Також ціни можна звіряти за іноземними агрегаторами.

Джерело: INCPak