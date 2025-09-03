Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готує одразу цікавих змін — інсайдери вказують на три новинки.

Найбільше гравців може зацікавити новий сюжетний квест, який дасть знайомого персонажа із попередніх частин. Тобто буде не лише свіже завдання, а й трохи фан-сервісу з ностальгією. Інсайдери детальніше не казали, кого варто очікувати, а студія офіційно не підтверджувала.

Ще одна довгоочікувана річ — прилади нічного бачення, які підтверджувала GSC. Вони вперше з’являться в грі та серйозно вплинуть на геймплей: у темряві виживати стане легше, а бої — динамічнішими. Крім того, з’являться й нові модифікації для зброї. Серед прикладів — Kora 1911 Extended Mag, розширений магазин для пістолета. Це розширить варіанти кастомізації спорядження.

Зазначимо, що слова інсайдерів не варто сприймати за “чисту монету”. Але в дорожній мапі на другу половину 2025 року розробники казали і про прилади нічого бачення, і про нові місії. Тож принаймні два пункти зі списку правдиві, але треба зачекати, чи правда вони з’являться в патчі 1.6.

Якщо згадати першу “дорожню карту”, то розробники вже виконали більшість обіцянок: нова зброя, змінений лут із мутантів і виправлення купи багів. Ще з’явилася можливість оновити стандартну S.T.A.L.K.E.R. 2 до версій Deluxe та Ultimate на усіх платформах. Пізніше Ultimate відкриє доступ до DLC без додаткових витрат. Доповнення вже розробляють, а одне з них може бути пов’язане з Дугою.

Джерело: S.T.A.L.K.E.R. 2 News