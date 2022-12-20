Передача паролів від стрімінгових сервісів є незаконною і може вважатися кримінальним шахрайством – уряд Великої Британії

Безліч підписників стрімінгових сервісів діляться своїми паролями з друзями та близькими. Netflix намагається боротися з цією практикою, і уряд Великої Британії виступив на підтримку цієї боротьби.

Управління інтелектуальної власності уряду Великої Британії в рамках спільної кампанії з Meta опублікувало нове керівництво по боротьбі з піратством. Воно покликане допомогти людям уникнути піратства та контрафактних товарів в інтернеті. Більшість порад загальновідомі, але в розділі під заголовком «Піратство» однією з перерахованих дій, що порушують закон про авторське право, є «поширення пароля для стрімінгових сервісів».

«У кримінальному та цивільному законодавстві існує низка положень, які можуть застосовуватися у разі обміну паролями, коли мета полягає в тому, щоб надати користувачеві доступ до творів, захищених авторським правом, без оплати», – йдеться в окремому роз’ясненні відомства. «Ці умови можуть зачіпати порушення договірних умов, шахрайство чи вторинне порушення авторських прав залежно від обставин».

Королівська прокуратура Великої Британії заявляє, що використання сервісів членського клубу без оплати та без членства (цей опис може бути застосований для обміну паролями потокових сервісів), є прикладом шахрайства.

Додамо, такої ж думки дотримуються й американські органи влади. У 2016 році федеральний апеляційний суд США підтвердив, що обмін паролями може вважатися кримінальним злочином відповідно до Закону про комп’ютерне шахрайство та зловживання.

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Водночас правила більшості потокових сервісів забороняють передачу паролів людям, які не входять до кола сім’ї підписника. Хоча донедавна компанії заплющували очі на цю практику, а в 2017 році сервіс Netflix публічно заохочував її.

Однак після першого у своїй історії зменшення бази передплатників Netflix намагається боротися з обміном паролями, який відбувається приблизно у третині домогосподарств у США.

Джерело: techspot