Новини Пристрої 18.09.2023 о 12:10

Передзамовлення iPhone 15 Pro Max перевищили прогнози Apple, — Мін-Чі Куо

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Юрій Орос

Автор новин

Відомий аналітик компанії TF International Мін-Чі Куо поділився думками щодо попереднього замовлення на нову лінійку смартфонів Apple (iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max).

На думку Куо, зараз шалений попит на найдорожчу модель iPhone 15 Pro Max, що перевищує як прогнози Apple, так і попередні замовлення на iPhone 14 Pro Max торік, передає PhoneArena. У більшості країн старші iPhone 15 розкупили до середини листопада. Найпопулярніший колір — Natural Titanium.

Це також призвело до довшого часу очікування, порівняно з iPhone 15, попит на які лишився приблизно на попередньому рівні, та iPhone 15 Pro, який став навіть трохи менш бажаним, порівнюючи з iPhone 14 Pro.

Втім, до тривалішого очікування крім великого попиту призвели й інші фактори. За словами Куо, виробничі проблеми на iPhone 15 Pro Max «більш виражені, ніж на інших моделях».

Також на Apple вплинула заборона китайським урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном. Через це Apple суттєво скоротила замовлення на виробництво iPhone 15 Pro Max. Очевидно, китайські комуністи головні покупці на найдорожчий iPhone, проте падіння попиту на 15 Pro Max вийшло не настільки драматичним.

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Передзамовлення iPhone 15 Pro Max перевищили прогнози Apple, — Мін-Чі Куо
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Innkreis

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Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном

Згідно з прогнозом Куо, Apple поставить 80 мільйонів телефонів серії iPhone 15 до кінця цього року. А до них треба буде продати ще й аксесуарів…

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