Відомий аналітик компанії TF International Мін-Чі Куо поділився думками щодо попереднього замовлення на нову лінійку смартфонів Apple (iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max).

На думку Куо, зараз шалений попит на найдорожчу модель iPhone 15 Pro Max, що перевищує як прогнози Apple, так і попередні замовлення на iPhone 14 Pro Max торік, передає PhoneArena. У більшості країн старші iPhone 15 розкупили до середини листопада. Найпопулярніший колір — Natural Titanium.

iPhone 15首週末預購觀察 / Thoughts on the iPhone 15 first weekend pre-orderhttps://t.co/nGheytLnYv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2023

Це також призвело до довшого часу очікування, порівняно з iPhone 15, попит на які лишився приблизно на попередньому рівні, та iPhone 15 Pro, який став навіть трохи менш бажаним, порівнюючи з iPhone 14 Pro.

Втім, до тривалішого очікування крім великого попиту призвели й інші фактори. За словами Куо, виробничі проблеми на iPhone 15 Pro Max «більш виражені, ніж на інших моделях».

Також на Apple вплинула заборона китайським урядовцям використовувати iPhone на роботі – на тлі техновійни між Пекіном та Вашингтоном. Через це Apple суттєво скоротила замовлення на виробництво iPhone 15 Pro Max. Очевидно, китайські комуністи головні покупці на найдорожчий iPhone, проте падіння попиту на 15 Pro Max вийшло не настільки драматичним.

Згідно з прогнозом Куо, Apple поставить 80 мільйонів телефонів серії iPhone 15 до кінця цього року. А до них треба буде продати ще й аксесуарів…