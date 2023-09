Відомий аналітик компанії TF International Мін-Чі Куо поділився думками щодо попереднього замовлення на нову лінійку смартфонів Apple (iPhone 15, 15 Plus та iPhone 15 Pro, 15 Pro Max).

На думку Куо, зараз шалений попит на найдорожчу модель iPhone 15 Pro Max, що перевищує як прогнози Apple, так і попередні замовлення на iPhone 14 Pro Max торік, передає PhoneArena. У більшості країн старші iPhone 15 розкупили до середини листопада. Найпопулярніший колір — Natural Titanium.

iPhone 15首週末預購觀察 / Thoughts on the iPhone 15 first weekend pre-orderhttps://t.co/nGheytLnYv

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2023