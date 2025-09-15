Переможці "Еммі-2025": рекордні 13 нагород для "Кіностудії" і жодної для The Last Of Us

В ніч проти 15 вересня відбулась церемонії нагородження “Еммі” — телевізійного аналогу “Оскара”, що відзначає найкращі серіали.
Безперечним лідером за кількістю нагород став комедійний серіал “Кіностудія”, який забрав одразу 13 статуеток, включно з першими в кар’єрі Сета Роґена — акторською, за режисуру та сценарій. По 9 відзнак отримали “Пінгвін” та “Юнацтво”, 8 у “Розриву”, а в “Андора” та “Пітта” по 5.
З цікавого, нашумілий другий сезон The Last Of Us та третій для “Гри в кальмара” не отримали жодної з нагород в основних категоріях, однак це не завадило їхнім “материнським” стримінгами очолити рейтинг за найбільшою кількістю відзнак — по 30.
Цікаві факти цьогорічної премії “Еммі”
- Серіал “Кіностудія” побив торішній рекорд “Ведмедя” за кількістю нагород для комедійного серіалу в історії “Еммі”.
- Трамелл Тіллман з “Розриву” став першим темношкірим чоловіком, який отримав “Еммі” як найкращий актор другого плану в драматичному серіалі (але ведучий довго не міг вимовити його ім’я).
- 15-річний Оуен Купер з “Юнацтва” увійшов в історію як наймолодший володар премії “Еммі” в будь-якій акторській категорії.
- “Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером” отримало свою першу нагороду “Еммі” після оголошення про закриття.
- Брітт Лоуер з “Розриву” під час промови тримала папірець із написом “Let me out” — відсилання до заклику Хейлі Р. в серіалі.
Всі переможці “Еммі-2025” (основні категорії)
Найкращий драматичний серіал
- “Пітт”🏆
- “Андор”
- “Дипломатка”
- “Останні з нас”
- “Рай”
- “Розрив”
- “Повільні коні”
- “Білий лотос”
Найкращий комедійний серіал
- “Кіностудія”🏆
- “Початкова школа Ебботт”
- “Ведмідь”
- “Хитрощі”
- “Ніхто цього не хоче”
- “Убивства в одній будівлі”
- “Правдива терапія”
- “Чим ми займаємося в тінях”
Найкращий мінісеріал або серіал-антологія
- “Юнацтво”🏆
- “Чорне дзеркало”
- “Вмерти заради сексу”
- “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”
- “Пінгвін”
Найкращий актор драматичного серіалу
- Ной Вайл, “Пітт” 🏆
- Стерлінг К. Браун, “Рай”
- Гері Олдмен, “Повільні коні”
- Педро Паскаль, “Останні з нас”
- Адам Скотт, “Розрив”
Найкраща акторка драматичного серіалу
- Брітт Лоуер, “Розрив”🏆
- Кеті Бейтс, “Метлок”
- Шерон Хорган, “Заради сестри”
- Белла Ремзі, “Останні з нас”
- Кері Рассел, “Дипломатка”
Найкращий актор комедійного серіалу
- Сет Роґен, “Кіностудія”🏆
- Адам Броуді, “Ніхто цього не хоче”
- Джейсон Сігел, “Правдива терапія”
- Мартін Шорт, “Вбивства в одній будівлі”
- Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”
Найкраща акторка комедійного серіалу
- Джин Смарт, “Хитрощі”🏆
- Узо Адуба, “Резиденція”
- Крістен Белл, “Ніхто цього не хоче”
- Квінта Брансон, “Початкова школа Ебботт”
- Айо Едебірі, “Ведмідь”
Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології
- Стівен Грем, “Юнацтво”🏆
- Колін Фаррелл, “Пінгвін”
- Джейк Джилленгол, “Презумпція невинуватості”
- Браян Тайрі Генрі, “Наркозлодії”
- Купер Кох, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”
Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології
- Крістін Міліоті, “Пінгвін”🏆
- Кейт Бланшетт, “Дисклеймер”
- Меганн Фахі, “Сирени”
- Рашида Джонс, “Чорне дзеркало”
- Мішель Вільямс, “Вмерти заради сексу”
Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі
- Трамелл Тіллман, “Розрив” 🏆
- Зак Черрі, “Розрив”
- Волтон Гоггінс, “Білий лотос”
- Джейсон Айзекс, “Білий лотос”
- Джеймс Марсден, “Рай”
- Сем Роквелл, “Білий лотос”
- Джон Туртурро, “Розрив”
Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі
- Кетрін ЛаНаса, “Пітт”🏆
- Патрісія Аркетт, “Розрив”
- Керрі Кун, “Білий лотос”
- Джуліанна Ніколсон, “Рай”
- Паркер Поузі, “Білий лотос”
- Наташа Ротвелл, “Білий лотос”
- Еймі Лу Вуд, “Білий лотос”
Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі
- Джефф Хіллер, “Хтось десь”🏆
- Айк Барінгольц, “Кіностудія”
- Колман Домінго, “Чотири пори року”
- Гаррісон Форд, “Правдива терапія”
- Ебон Мосс-Бахрах, “Ведмідь”
- Майкл Урі, “Правдива терапія”
- Боуен Ян, “Суботнього вечора в прямому ефірі”
Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі
- Ханна Айнбіндер, “Хитрощі”🏆
- Ліза Колон-Заяс, “Ведмідь”
- Кетрін Ган, “Кіностудія”
- Джанель Джеймс, “Початкова школа Ебботт”
- Кетрін О’Хара, “Кіностудія”
- Шеріл Лі Ральф, “Початкова школа Ебботт”
- Джессіка Вільямс, “Правдива терапія”
Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології
- Оуен Купер, “Юнацтво”🏆
- Хав’єр Бардем, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”
- Білл Кемп, “Презумпція невинуватості”
- Роб Делейні, “Вмерти заради сексу”
- Пітер Сарсгаард, “Презумпція невинуватості”
- Ешлі Волтерс, “Юнацтво”
Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології
- Ерін Догерті, “Юнацтво”🏆
- Рут Негга, “Презумпція невинуватості”
- Хлоя Севіньї, “Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів”
- Дженні Слейт, “Вмерти заради сексу”
- Крістін Тремарко, “Юнацтво”
Нагороди за режисуру та сценарій
- Найкращий сценарій драматичного серіалу: “Андор”, Ден Гілрой
- Найкращий сценарій комедійного серіалу: “Кіностудія”, сценаристи Сет Роґен, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі, Фріда Перес
- Найкращий сценарій мінісеріалу: “Юнацтво”, Стівен Грем та Джек Торн
- Найкраща режисура драматичного серіалу: “Повільні коні”, Адам Рендалл
- Найкраща режисура комедійного серіалу: “Кіностудія”, Сет Роґен
- Найкраща режисура мінісеріалу: “Юнацтво”, Філіп Барантіні
