Переможці "Еммі-2025": рекордні 13 нагород для "Кіностудії" і жодної для The Last Of Us

Катерина Даньшина

Кадри з серіалу "Кіностудія"

В ніч проти 15 вересня відбулась церемонії нагородження “Еммі” — телевізійного аналогу “Оскара”, що відзначає найкращі серіали. 

Безперечним лідером за кількістю нагород став комедійний серіал “Кіностудія”, який забрав одразу 13 статуеток, включно з першими в кар’єрі Сета Роґена — акторською, за режисуру та сценарій. По 9 відзнак отримали “Пінгвін” та “Юнацтво”, 8 у “Розриву”, а в “Андора” та “Пітта” по 5. 

З цікавого, нашумілий другий сезон The Last Of Us та третій для “Гри в кальмара” не отримали жодної з нагород в основних категоріях, однак це не завадило їхнім “материнським” стримінгами очолити рейтинг за найбільшою кількістю відзнак — по 30. 

Цікаві факти цьогорічної премії “Еммі”

  • Серіал “Кіностудія” побив торішній рекорд “Ведмедя” за кількістю нагород для комедійного серіалу в історії “Еммі”.
  • Трамелл Тіллман з “Розриву” став першим темношкірим чоловіком, який отримав “Еммі” як найкращий актор другого плану в драматичному серіалі (але ведучий довго не міг вимовити його ім’я).
  • 15-річний Оуен Купер з “Юнацтва” увійшов в історію як наймолодший володар премії “Еммі” в будь-якій акторській категорії.
  • “Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером” отримало свою першу нагороду “Еммі” після оголошення про закриття.
  • Брітт Лоуер з “Розриву” під час промови тримала папірець із написом “Let me out” — відсилання до заклику Хейлі Р. в серіалі.

Всі переможці “Еммі-2025” (основні категорії)

Найкращий драматичний серіал

  • “Пітт”🏆
  • “Андор”
  • “Дипломатка”
  • “Останні з нас”
  • “Рай”
  • “Розрив”
  • “Повільні коні”
  • “Білий лотос”

Найкращий комедійний серіал

  • “Кіностудія”🏆
  • “Початкова школа Ебботт”
  • “Ведмідь”
  • “Хитрощі”
  • “Ніхто цього не хоче”
  • “Убивства в одній будівлі”
  • “Правдива терапія”
  • “Чим ми займаємося в тінях”

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

  • “Юнацтво”🏆
  • “Чорне дзеркало”
  • “Вмерти заради сексу”
  • “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”
  • “Пінгвін”

Найкращий актор драматичного серіалу

  • Ной Вайл, “Пітт” 🏆
  • Стерлінг К. Браун, “Рай”
  • Гері Олдмен, “Повільні коні”
  • Педро Паскаль, “Останні з нас”
  • Адам Скотт, “Розрив”

Найкраща акторка драматичного серіалу

  • Брітт Лоуер, “Розрив”🏆
  • Кеті Бейтс, “Метлок”
  • Шерон Хорган, “Заради сестри”
  • Белла Ремзі, “Останні з нас”
  • Кері Рассел, “Дипломатка”

Найкращий актор комедійного серіалу

  • Сет Роґен, “Кіностудія”🏆
  • Адам Броуді, “Ніхто цього не хоче”
  • Джейсон Сігел, “Правдива терапія”
  • Мартін Шорт, “Вбивства в одній будівлі”
  • Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”

Найкраща акторка комедійного серіалу

  • Джин Смарт, “Хитрощі”🏆
  • Узо Адуба, “Резиденція”
  • Крістен Белл, “Ніхто цього не хоче”
  • Квінта Брансон, “Початкова школа Ебботт”
  • Айо Едебірі, “Ведмідь”

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

  • Стівен Грем, “Юнацтво”🏆
  • Колін Фаррелл, “Пінгвін”
  • Джейк Джилленгол, “Презумпція невинуватості”
  • Браян Тайрі Генрі, “Наркозлодії”
  • Купер Кох, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

  • Крістін Міліоті, “Пінгвін”🏆
  • Кейт Бланшетт, “Дисклеймер”
  • Меганн Фахі, “Сирени”
  • Рашида Джонс, “Чорне дзеркало”
  • Мішель Вільямс, “Вмерти заради сексу”

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

  • Трамелл Тіллман, “Розрив” 🏆
  • Зак Черрі, “Розрив”
  • Волтон Гоггінс, “Білий лотос”
  • Джейсон Айзекс, “Білий лотос”
  • Джеймс Марсден, “Рай”
  • Сем Роквелл, “Білий лотос”
  • Джон Туртурро, “Розрив”

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

  • Кетрін ЛаНаса, “Пітт”🏆
  • Патрісія Аркетт, “Розрив”
  • Керрі Кун, “Білий лотос”
  • Джуліанна Ніколсон, “Рай”
  • Паркер Поузі, “Білий лотос”
  • Наташа Ротвелл, “Білий лотос”
  • Еймі Лу Вуд, “Білий лотос”

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

  • Джефф Хіллер, “Хтось десь”🏆
  • Айк Барінгольц, “Кіностудія”
  • Колман Домінго, “Чотири пори року”
  • Гаррісон Форд, “Правдива терапія”
  • Ебон Мосс-Бахрах, “Ведмідь”
  • Майкл Урі, “Правдива терапія”
  • Боуен Ян, “Суботнього вечора в прямому ефірі”

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

  • Ханна Айнбіндер, “Хитрощі”🏆
  • Ліза Колон-Заяс, “Ведмідь”
  • Кетрін Ган, “Кіностудія”
  • Джанель Джеймс, “Початкова школа Ебботт”
  • Кетрін О’Хара, “Кіностудія”
  • Шеріл Лі Ральф, “Початкова школа Ебботт”
  • Джессіка Вільямс, “Правдива терапія”

Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

  • Оуен Купер, “Юнацтво”🏆
  • Хав’єр Бардем, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”
  • Білл Кемп, “Презумпція невинуватості”
  • Роб Делейні, “Вмерти заради сексу”
  • Пітер Сарсгаард, “Презумпція невинуватості”
  • Ешлі Волтерс, “Юнацтво”

Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

  • Ерін Догерті, “Юнацтво”🏆
  • Рут Негга, “Презумпція невинуватості”
  • Хлоя Севіньї, “Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів”
  • Дженні Слейт, “Вмерти заради сексу”
  • Крістін Тремарко, “Юнацтво”

Нагороди за режисуру та сценарій

  • Найкращий сценарій драматичного серіалу: “Андор”, Ден Гілрой
  • Найкращий сценарій комедійного серіалу: “Кіностудія”, сценаристи Сет Роґен, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі, Фріда Перес
  • Найкращий сценарій мінісеріалу: “Юнацтво”, Стівен Грем та Джек Торн
  • Найкраща режисура драматичного серіалу: “Повільні коні”, Адам Рендалл
  • Найкраща режисура комедійного серіалу: “Кіностудія”, Сет Роґен
  • Найкраща режисура мінісеріалу: “Юнацтво”, Філіп Барантіні

Джерело: Variety, THR

arrow left
arrow right
