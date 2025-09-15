Переможці "Еммі-2025": рекордні 13 нагород для "Кіностудії" і жодної для The Last Of Us

Кадри з серіалу "Кіностудія"

В ніч проти 15 вересня відбулась церемонії нагородження “Еммі” — телевізійного аналогу “Оскара”, що відзначає найкращі серіали.

Безперечним лідером за кількістю нагород став комедійний серіал “Кіностудія”, який забрав одразу 13 статуеток, включно з першими в кар’єрі Сета Роґена — акторською, за режисуру та сценарій. По 9 відзнак отримали “Пінгвін” та “Юнацтво”, 8 у “Розриву”, а в “Андора” та “Пітта” по 5.

З цікавого, нашумілий другий сезон The Last Of Us та третій для “Гри в кальмара” не отримали жодної з нагород в основних категоріях, однак це не завадило їхнім “материнським” стримінгами очолити рейтинг за найбільшою кількістю відзнак — по 30.

Цікаві факти цьогорічної премії “Еммі”

Серіал “Кіностудія” побив торішній рекорд “Ведмедя” за кількістю нагород для комедійного серіалу в історії “Еммі”.

Трамелл Тіллман з “Розриву” став першим темношкірим чоловіком, який отримав “Еммі” як найкращий актор другого плану в драматичному серіалі (але ведучий довго не міг вимовити його ім’я).

15-річний Оуен Купер з “Юнацтва” увійшов в історію як наймолодший володар премії “Еммі” в будь-якій акторській категорії.

“Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером” отримало свою першу нагороду “Еммі” після оголошення про закриття.

Брітт Лоуер з “Розриву” під час промови тримала папірець із написом “Let me out” — відсилання до заклику Хейлі Р. в серіалі.

Всі переможці “Еммі-2025” (основні категорії)

Найкращий драматичний серіал

“Пітт” 🏆

🏆 “Андор”

“Дипломатка”

“Останні з нас”

“Рай”

“Розрив”

“Повільні коні”

“Білий лотос”

Найкращий комедійний серіал

“Кіностудія” 🏆

🏆 “Початкова школа Ебботт”

“Ведмідь”

“Хитрощі”

“Ніхто цього не хоче”

“Убивства в одній будівлі”

“Правдива терапія”

“Чим ми займаємося в тінях”

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

“Юнацтво” 🏆

🏆 “Чорне дзеркало”

“Вмерти заради сексу”

“Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”

“Пінгвін”

Найкращий актор драматичного серіалу

Ной Вайл, “Пітт” 🏆

Стерлінг К. Браун, “Рай”

Гері Олдмен, “Повільні коні”

Педро Паскаль, “Останні з нас”

Адам Скотт, “Розрив”

Найкраща акторка драматичного серіалу

Брітт Лоуер, “Розрив”🏆

Кеті Бейтс, “Метлок”

Шерон Хорган, “Заради сестри”

Белла Ремзі, “Останні з нас”

Кері Рассел, “Дипломатка”

Найкращий актор комедійного серіалу

Сет Роґен, “Кіностудія”🏆

Адам Броуді, “Ніхто цього не хоче”

Джейсон Сігел, “Правдива терапія”

Мартін Шорт, “Вбивства в одній будівлі”

Джеремі Аллен Вайт, “Ведмідь”

Найкраща акторка комедійного серіалу

Джин Смарт, “Хитрощі”🏆

Узо Адуба, “Резиденція”

Крістен Белл, “Ніхто цього не хоче”

Квінта Брансон, “Початкова школа Ебботт”

Айо Едебірі, “Ведмідь”

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

Стівен Грем, “Юнацтво”🏆

Колін Фаррелл, “Пінгвін”

Джейк Джилленгол, “Презумпція невинуватості”

Браян Тайрі Генрі, “Наркозлодії”

Купер Кох, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

Крістін Міліоті, “Пінгвін”🏆

Кейт Бланшетт, “Дисклеймер”

Меганн Фахі, “Сирени”

Рашида Джонс, “Чорне дзеркало”

Мішель Вільямс, “Вмерти заради сексу”

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі

Трамелл Тіллман, “Розрив” 🏆

Зак Черрі, “Розрив”

Волтон Гоггінс, “Білий лотос”

Джейсон Айзекс, “Білий лотос”

Джеймс Марсден, “Рай”

Сем Роквелл, “Білий лотос”

Джон Туртурро, “Розрив”

Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі

Кетрін ЛаНаса, “Пітт”🏆

Патрісія Аркетт, “Розрив”

Керрі Кун, “Білий лотос”

Джуліанна Ніколсон, “Рай”

Паркер Поузі, “Білий лотос”

Наташа Ротвелл, “Білий лотос”

Еймі Лу Вуд, “Білий лотос”

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

Джефф Хіллер, “Хтось десь”🏆

Айк Барінгольц, “Кіностудія”

Колман Домінго, “Чотири пори року”

Гаррісон Форд, “Правдива терапія”

Ебон Мосс-Бахрах, “Ведмідь”

Майкл Урі, “Правдива терапія”

Боуен Ян, “Суботнього вечора в прямому ефірі”

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі

Ханна Айнбіндер, “Хитрощі”🏆

Ліза Колон-Заяс, “Ведмідь”

Кетрін Ган, “Кіностудія”

Джанель Джеймс, “Початкова школа Ебботт”

Кетрін О’Хара, “Кіностудія”

Шеріл Лі Ральф, “Початкова школа Ебботт”

Джессіка Вільямс, “Правдива терапія”

Найкращий актор другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

Оуен Купер, “Юнацтво”🏆

Хав’єр Бардем, “Чудовиська: Історія Лайла та Еріка Менендеса”

Білл Кемп, “Презумпція невинуватості”

Роб Делейні, “Вмерти заради сексу”

Пітер Сарсгаард, “Презумпція невинуватості”

Ешлі Волтерс, “Юнацтво”

Найкраща акторка другого плану мінісеріалу або серіалу-антології

Ерін Догерті, “Юнацтво”🏆

Рут Негга, “Презумпція невинуватості”

Хлоя Севіньї, “Чудовиська: Історія Еріка та Лайла Менендесів”

Дженні Слейт, “Вмерти заради сексу”

Крістін Тремарко, “Юнацтво”

Нагороди за режисуру та сценарій

Найкращий сценарій драматичного серіалу: “Андор”, Ден Гілрой

Найкращий сценарій комедійного серіалу: “Кіностудія”, сценаристи Сет Роґен, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі, Фріда Перес

Найкращий сценарій мінісеріалу: “Юнацтво”, Стівен Грем та Джек Торн

Найкраща режисура драматичного серіалу: “Повільні коні”, Адам Рендалл

Найкраща режисура комедійного серіалу: “Кіностудія”, Сет Роґен

Найкраща режисура мінісеріалу: “Юнацтво”, Філіп Барантіні

Джерело: Variety, THR